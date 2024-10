Au menu de ce jeudi 17 octobre en Suisse: une importante visite diplomatique de Viola Amherd, la différence salariale entre le public et le privé, les EPF qui se font taper sur les doigts, une UDC qui insultait son parti et des pressions en faveur de l'UNRWA.

Les EPF se font taper sur les doigts dans un rapport consulté par «24 heures» et la «Tribune de Genève». Photo: Keystone

Ce jeudi 17 octobre:

1 Rencontre diplomatique cruciale

La présidente de la Confédération Viola Amherd rencontre ce jeudi à Varsovie son homologue polonais Andrzej Duda ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement du pays. Les discussions doivent porter sur les relations bilatérales entre la Suisse et la Pologne, la situation sécuritaire en Europe et les négociations sur les futures relations entre la Suisse et l'UE. La coopération bilatérale avec la Pologne dans le cadre de la deuxième contribution suisse à la cohésion sera également abordée. Le voyage de Viola Amherd est motivé par le fait que la Pologne assumera la présidence tournante du Conseil de l'UE au début 2025.

2 Différence salariale entre le public et le privé

Une étude comparative de la Confédération confirme l'écart salarial entre les employés fédéraux et ceux du secteur privé, rapporte ce jeudi la «Neue Zürcher Zeitung». Alors que les logisticiens et les laborantins gagnent jusqu'à 26% de plus à la Confédération, les postes de cadres sont mieux rémunérés dans l'économie privée, parfois jusqu'à 58%. Les petites et moyennes entreprises comptant moins de 15'000 employés n'ont pas été incluses dans la comparaison.

3 Les EPF brûle des étapes

La politique des achats des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) présente plusieurs lacunes importantes, alertent ce matin «24 Heures» et la «Tribune de Genève», se référant à un rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF). Plus de la moitié des commandes (52%) sont passées sans appels d'offres avec les fournisseurs pour des marchés de plus de 230'000 francs, pointe le CDF. Le rapport relève aussi un manque de coordination des EPF pour l'achat de matériel commun afin d'obtenir de meilleures conditions. Les contrats ne respectent en outre pas systématiquement les conditions générales de la Confédération, mais contiennent des dispositions qui peuvent être favorables au fournisseur. Les EPF se composent des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne (EPFL) et de Zurich (EPFZ), de trois instituts fédéraux et du laboratoire EMPA. Elles achètent des biens et des services pour environ 350 millions de francs par année.

4 Une UDC qui insultait son parti

Blick révèle ce matin que l'héroïne de l'Union démocratique du centre (UDC) Marie-Bertrande Duay, qui a gagné le premier siège de la formation conservatrice à l'Exécutif de Martigny (VS) dimanche, insultait sur Facebook le parti quelques années avant d'y adhérer. L'élue se défend en plaidant sa jeunesse au moment des faits et assure que sa vision était biaisée par «un imaginaire collectif» colporté par des médias «tels que le Blick».

5 Pressions en faveur de l'UNRWA

Une vingtaine d'anciens secrétaires d'Etat, d'ambassadeurs et de spécialistes du Moyen-Orient suisses, dont Carla del Ponte et Jacques de Watteville, pressent dans une lettre le Conseil des Etats de revenir sur la décision du National d'arrêter le financement de la Suisse à l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA), écrivent jeudi «Le Temps» et Blick. La missive rappelle qu'aucune ONG suisse n'a la possibilité, les moyens, ni l'expertise de remplacer l'UNRWA. Les sénateurs doivent se pencher sur le sujet le 24 octobre.