Le secteur industriel connaît un rebond inopiné en août

En Suisse, les entrepreneurs industriels connaissent une hausse collective de moral. Et pour cause: le secteur secondaire a connu un rebond en août, pour atteindre un niveau inégalé depuis janvier 2023.

La voie n'est pas encore libre vers un retour à une croissance durable pour les industriels helvétiques, avertissent les auteurs de l'étude.

ATS Agence télégraphique suisse

Le moral des entrepreneurs industriels helvétiques a connu en août un net et insoupçonné rebond. L'indice des responsable d'achats compilé pour le secteur secondaire a bondi de cinq points et demi à 49,0 points, pour renouer avec un niveau inégalé depuis janvier 2023. A l'origine de cet indice, l'association procure.ch et UBS préviennent dans leur relevé mensuel lundi qu'il demeure prématuré d'évoquer un redressement durable du secteur manufacturier. L'indice s'établit d'ailleurs juste en dessous du seuil croissance de 50 points.

Reste que ce rebond, alimenté par les volumes de production et d'achats, défrise les projections des économistes préalablement interrogés par l'agence AWP, qui s'étalaient entre 42,0 et 45,0 points.Les prévisions ont aussi été battues dans le domaine tertiaire, quoi que de manière plus modeste. A 52,9 points, le PMI dans les services s'inscrit légèrement au-dessus d'une vaste fourchette d'estimations échelonnées entre 48,0 et 52,0 points.