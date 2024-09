Migros vend ses magasins Bike World à un pionnier suisse du cyclisme

Michael Hotz avec l'ATS

Migros poursuit sa restructuration. La chaîne spécialisée dans le vélo Bike World, lancée en 2017 par le géant orange appartiendra désormais au fabricant bernois Thömus, propriété du pionnier du vélo Thomas Binggeli. L'entreprise reprendra 12 succursales Bike World le 1er mars 2025, comme l'a annoncé l'entreprise ce mardi 10 septembre. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le montant du prix de vente.

Les sites repris sont situés à Affoltern am Albis, Au Wädenswil, Baden, Ebikon, Muri, Payerne, Pratteln, Romanel-sur-Lausanne, Schlieren, Saint-Gall, Volketswil et Zuchwil.

Thömus exploite actuellement sept magasins en Suisse, un à Schaan au Liechtenstein et un atelier à Arosa (GR). «Avec Bike World, nous élargissons encore notre réseau de vente», déclare le propriétaire et directeur général Thomas Binggeli. Le rachat est le «complément idéal» à son entreprise, déclare-t-il à Blick. Dans le même temps, il souligne que Thömus restera détenue majoritairement par la famille fondatrice et continuera à être une «PME agile».

Un sort différent pour Gland et Vernier

Concernant les collaborateurs, 111 seront repris, soit l'intégralité des effectifs des sites concernés, en plus des 22 apprentis. Les employés des autres magasins Bike World se verront proposer une offre d'emploi équivalente par Thömus, précise l'entreprise.

Les collaborateurs des magasins de Gland (VD) et de Vernier (GE) subissent un sort différent. Celles-ci fermeront à la fin du mois, ce que Migros a apparemment décidé avant les négociations avec Thömus.

Jusqu’à début février 2025, Bike World continuera à fonctionner comme auparavant sous le régime Migros. Ensuite, les magasins seront fermés pendant un mois pour être réaménagés. Ils rouvriront ensuite en mars sous la marque «Thömus Bike World».

Cessation en cascade

En février, Migros avait annoncé la suppression d'environ 1500 postes à temps plein et disait vouloir se séparer de plusieurs de ses filiales comme Hotelplan, Micasa ou encore Mibelle.

En juin, Melectronics avait été cédé à Mediamarkt. Et en juillet, SportXX avait été repris par Dosenbach-Ochsner. Toutefois, Migros compte encore dans son portefeuille quelques détaillants spécialisés dont elle souhaite se débarrasser. L'avenir des quincailleries Obi est encore incertain.