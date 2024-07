Voici les filiales SportX qui sont menacées de disparition

Migros fait ses adieux à la moitié des magasins SportX. Ochsner Sport se développe en reprenant 24 sites, alors que Dosenbach récupère trois magasins. Blick dévoile quels magasins deviendront des Ochsner Sport et des Dosenbach, et quels sites doivent trembler.

1/7 SportX ne sera plus.

Nicola Imfeld

La grande transformation de Migros progresse. Trois semaines après la cession de Melectronics, Migros a annoncé ce mardi matin la vente de SportX. Vingt-quatre des 49 magasins au total ont été cédés à Ochsner Sport, trois autres à Dosenbach. Au total, 95 emplois seront supprimés.

Pour les employés, la vente est une médaille à deux faces: d'une part, plus de la moitié des magasins SportX sont sauvés, d'autre part, la période d'incertitude, elle, se poursuit. Qui doit partir et qui restera? Rien n'est encore décidé. Et ce qu'il adviendra des 22 magasins SportX restants est tout aussi incertain. Si Migros ne trouve pas d'acheteur, les magasins seront voués à disparaître – et leur personnel se retrouveraient sans emploi.

Ces sites seront racheté par Ochsner Sport et Dosenbach

Ce mardi, les clientes et clients savent tout de même quelles filiales SportX seront rachetées par Ochsner Sport. Blick connaît les sites régionaux et fournit une vue d'ensemble.

Les 24 filiales SportX qui deviendront Ochsner Sport sont les suivantes:

Delémont JU, M-Parc

Genève, Balexert-Centre

Genève, La Praille

Crissier VD

Abtwil SG, Säntispark

Amriswil TG

Bâle Dreispitz

Berne Marktgasse

Berne Westside

Brügg BE, Centre Brügg

Buchs AG

Bülach Sud

Langendorf SO

Oftringen AG, M-Parc

Schönbühl BE, Shoppyland

Schwytz SZ, Mythen-Center

Steinhausen ZG, EKZ Zugerland

Sursee LU, Surseepark

Thoune BE, Oberland-Center

Uster ZH, Uster West

Wädenswil ZH, Zürisee-Center

Wil SG

Winterthour ZH, Grüzepark

Zurich City

Selon la planification actuelle, Ochsner Sport reprendra les 24 filiales de SportX d'ici le 1er mars 2025 au plus tard et continuera à les exploiter sous la marque Ochsner Sport.

Publicité

Les filiales SportX d'Aigle (VD), de St. Margrethen (SG) et du Brunau-Park de Zurich deviendront des Dosenbach.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ici, les collaborateurs doivent trembler

Migros ne communique pas de manière proactive sur les magasins SportX qui doivent trembler. Elle n'a pas encore répondu à une question de Blick. Mais selon les journaux CH-Media, il devrait s'agir des magasins SportX suivants, dont certains sont situés à proximité immédiate d'un magasin Ochsner Sport déjà existant:

Avry FR

Brigue-Glis VS, Simplon

Carouge GE

Conthey VS, Forum des Alpes

La Chaux-de-Fonds NE, Métropole Centre MS

Martigny VS, Centre Quartz

Montagny FR

Nyon VD

Romanel-sur-Lausanne VD

Sierre VS, Rossfeld

Vevey VD

Allschwil BL, Paradies

Coire, Calandapark

Wallisellen ZH, Glattzentrum

Spreitenbach AG, Tivoli

Bremgarten AG

Rapperswil-Jona SG

Brugg AG

Ebikon LU, Mall of Switzerland

Frauenfeld TG, Multiplex

Schaffhouse, Herblinger Markt

Ibach-Schwytz SZ, Mythen-Center

Stans NW, Länderpark

Langenthal BE, M-Parc

Füllinsdorf BL, Schönthal

Bâle, Claramarkt

Buchs SG, M-Parc

Mels SG, Pizolpark

Thal SG

Sant'Antonino TI

Le sort de certaines succursales sont pour l'instant inconnu.