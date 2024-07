Migros se munit de nouveaux scanners équipés de mini-caméras

1/5 Les nouveaux scanners manuels de Migros ont une caméra intégrée.

Patrik Berger

Dans son magasin Migros de Brügg, près de Bienne (BE), Werner Bernauer*, 46 ans, s'empare d'un panier et d'un scanner. Il achète des poires, des pêches, des pommes, des cerises et scanne la marchandise. Un geste quotidien pour le quadragénaire mais un élément nouveau le perturbe. Il constate que le scanner est différent, l'examine de plus près et devient perplexe. «Mais c'est un appareil photo!», se dit-il. Il se demande alors: «Pourquoi les scanners d'achat ont-ils des caméras frontales intégrées? Une photo du client est-elle prise à chaque scan?»

Cette question le préoccupe. Il prend des photos du scanner avec son téléphone portable et les envoie à Blick. De retour chez lui, il cherche le scanner sur le net. Et il trouve ce qu'il cherche sur un portail pour les caisses des commerces et de la restauration. Le site vend ce «Personal Scanner», fabriqué en Chine, qui dispose d'une connexion WLAN, de 16 gigaoctets de mémoire et d'une garantie de 24 mois.

«La caméra est toujours éteinte»

Blick a demandé à Migros ce qu'il en est de la caméra du scanner portatif. «À Migros Aare, les nouveaux scanners sont déjà en service dans tous les magasins», répond une porte-parole. Dans toute la Suisse, tous les anciens scanners devraient être remplacés par le nouveau modèle d'ici fin octobre.

La porte-parole dissipe la crainte des utilisateurs d'être photographiés lors de leurs achats. «L'appareil photo est intégré de manière standard, mais n'est pas utilisé par Migros, qui garantit que la protection des données est assurée», dit-elle.

En conséquence, Migros informe également les clientes et les clients sur son site Internet sous la question «J'ai découvert une caméra sur les nouveaux scanners manuels. Est-ce que je suis filmé lorsque je fais mes courses?». Interrogée par Blick, la porte-parole de Migros confirme: «La caméra est toujours éteinte, donc aucune photo n'est prise.»

Le modèle n'était disponible qu'avec caméra

Mais pourquoi Migros se procure-t-elle plusieurs milliers de scanners manuels avec une caméra si elle n'en a pas besoin? La porte-parole explique: «Le modèle avec la fonctionnalité souhaitée et la compatibilité avec les appareils existants n'existe qu'avec l'appareil photo intégré par défaut.»

* Nom modifié