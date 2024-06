Lausanne ne surtaxera pas (tout de suite) le parking des SUV

Un véhicule utilitaire de sport (SUV) débarque au centre-ville de Lausanne par la Rue Centrale. Il ne sera pas tout de suite victime des limitations par la Municipalité.

Léo Michoud Journaliste Blick

Augmenter le prix du parking pour les SUV, ce n'est pas pour tout de suite, répondent les autorités lausannoises! Le 20 juin, la Municipalité de Lausanne (exécutif) a répondu négativement au choix du Conseil communal (législtatif) de limiter la circulation de ces voitures individuelles volumineuses et surélevées, relève «24 heures» ce mardi.

Pourtant, Bâle vient de prendre cette décision et l'appliquera dès le 1er janvier 2025. En France, Paris va tripler le coût du stationnement des SUV dans ses rues dès octobre. À Lausanne, des citoyens et plusieurs élus ont pointé du doigt ces Sport Utility Vehicules (SUV) pour leur taille et leur impact environnemental. Notamment via une pétition — déposée en 2019 et signée par 1340 personnes — et un postulat — déposé en 2020 par le Vert Vincent Rossi.

Au-delà des compétences de Lausanne

Dans ces deux textes, les véhicules de type SUV sont jugés tantôt comme «manifestement trop gros», tantôt comme un «danger pour la population», émettant «plus d'éléments polluants» que des autos de plus petite taille. Malgré des constatations que partagent les autorités, les raisons de ce refus semblent dépasser le cadre de la Ville.

Pour répondre sur le plan juridique, la Municipalité de la capitale vaudoise s'est adressée à l'Office fédéral des routes (OFROU). Interdire à un certain type de véhicule de circuler impliquerait de pouvoir créer une catégorie à part pour les SUV ou les véhicules spécifiquement «trop gros». Mais cela n'entre pas dans les compétences de Lausanne. C'est au niveau fédéral que ça se passe, et non cantonal ou communal.

Moins d'autos, plus de vélos, c'est promis

Pour ce qui est de la surtaxe sur des places de parc payantes, la Municipalité indique qu'il «n'est pas encore techniquement faisable de lier l'achat d'un ticket de stationnement à un véhicule précis via sa plaque d’immatriculation». Et pour les parkings privés à usage public: là encore, ils échappent à la législation lausannoise.

Malgré ce refus, la Municipalité promet qu'elle «mise sur une politique visant un report modal vers des modes plus respectueux du climat et de l’environnement» Comprenez: moins de voitures au centre-ville pour plus transports publics, de vélos et de marcheurs.

Publicité