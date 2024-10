Gaspillage alimentaire monstre dans le Seeland, pétition pour mettre fin aux petits cantons, Viola Amherd à New York, l'antisémitisme selon l'Union démocratique du centre (UDC) et une bouteille d'absinthe qui vaut le détour. Voici ce qui compte en Suisse ce jeudi.

Ce sont près de 150 tonnes de haricots comestibles du Seeland qui ont fini dans une installation de biogaz. Photo: Keystone

Pas le temps de niaiser, comme disent nos amies et amis québécois. Voici directement, avec l'aide de l'ATS, les cinq choses qui vont compter en Suisse ce jeudi 24 octobre. C'est parti!

1 Gaspillage alimentaire monstre

Cette année, près de 150 tonnes de haricots comestibles du Seeland ont fini au compost, découvre-t-on dans le «Journal du Jura» et la «Berner Zeitung». Durant cette saison, le pire s'est produit à deux reprises. Une panne de courant chez un transformateur et fournisseur est à l'origine du premier incident. Pendant six heures, les machines de préparation ont été paralysées, rendant 80 tonnes de haricots impropres à la consommation. Septante autres tonnes de haricots ont aussi fini dans l'installation de biogaz, en raison d'un violent orage en pleine récolte. Le conseiller national des Verts bernois et agriculteur Kilian Baumann déplore le gaspillage alimentaire lors de tels événements, mais, selon lui, «les pertes dans les magasins et chez les consommateurs sont encore bien plus importantes».

2 La fin des Cantons?

Walter Knöpfel estime que les petits cantons ont trop de poids. Sa pétition, traitée jeudi en commission du Conseil national, entend redistribuer les cartes. L'homme veut découper la Suisse en dix régions, apprend-on dans «24 Heures» et la «Tribune de Genève». «Actuellement, beaucoup de cantons sont tout simplement trop petits», déplore le retraité de 75 ans. Appenzell Rhodes-Intérieures dénombre par exemple 16’000 habitants. C’est dix fois moins que Lausanne. Sept autres cantons ont moins de 100’000 citoyens. Uri, Schwytz, Nidwald, Obwald, Zoug, Lucerne et un bout d’Argovie seraient par exemple regroupés. Côté romand, trois régions sont esquissées. Vaudois et Genevois devraient cohabiter dans la région lémanique aux côtés des Fribourgeois francophones et des Montheysans. Le reste du Valais resterait tel quel. Quant au Jura, il récupérerait le Jura bernois et Neuchâtel. Qui dit moins de cantons, dit aussi moins d’élus fédéraux. Walter Knöpfel place la barre à 120 députés dans une seule chambre. Bye bye, donc le Conseil des Etats.

3 Viola Amherd en mission à New York

La présidente de la Confédération Viola Amherd préside ce jeudi à New York une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Elle participera aussi à la présentation d'une étude onusienne sur la participation des femmes à la défense, cofinancée par la Suisse.

4 L'antisémitisme, un problème de gauche?

La Fédération suisse des communautés israélites a appelé tous les partis et organisations à adhérer à la définition de l'antisémitisme de l'International Holocaust Rememberance Alliance (IHRA). Auparavant, les jeunes libéraux-radicaux avaient déjà demandé à tous les jeunes partis de le faire, lit-on dans la «Neue Zürcher Zeitung». Trente Etats, dont la Suisse, reconnaissent cette définition. En Suisse, presque tous les partis se reconnaissent dans la définition de l'IHRA. Contrairement à son parti de jeunes, seule l'Union démocratique du centre (UDC) y renonce. Pour son président Marcel Dettling, l'antisémitisme est avant tout un problème de gauche.

5 Une bouteille d'absinthe devenue star

Une bouteille d'absinthe, star de la nouvelle exposition au Musée de l'absinthe à Môtiers dans le Val-de-Travers (NE), faisait partie de la cargaison du «Marie-Thérèse», un navire à trois mâts parti du port de Bordeaux le 2 novembre 1871, lance Mathieu Schaffter, responsable des expositions à la Maison de l’absinthe dans «ArcInfo». Cette bouteille a été produite il y a plus de 150 ans par la maison Pernod, à Couvet (NE). Le bateau devait rejoindre Saïgon, actuellement Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Il a fait naufrage dans la mer de Java, au détroit de Gaspar, en Indonésie, le 22 février 1872. Dans la cale, il y avait de quoi subvenir aux besoins des colons français. A commencer par 5194 bouteilles de bordeaux. L’une d’elles, un Château Gruau Larose de 1855, est la deuxième star de l’exposition.