Les élèves du Centre de formation professionnelle nature et environnement de Lullier, à Genève, évoquent un combat isolé, un simple jeu entre amis. Loin des «combats clandestins» mentionnés par direction de leur école, dans un courrier adressé aux parents.

Au lieu de «fight clubs», les apprentis nuancent et évoquent un seul combat

L'école aurait réagi trop fort en parlant de combats clandestins, déplorent les élèves. Photo: DR

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Des combats clandestins organisés entre apprentis du Centre de formation professionnelle nature et environnement (CFNE) de Lullier, à Genève? C'est ce qu'évoquait «20 minutes» mardi soir. Le quotidien se basait sur une circulaire, envoyée par la direction de l'établissement aux parents.

Jeudi, les élèves nuancent, toujours dans les colonnes de «20 minutes». La réaction de leur direction est jugée excessive par les apprentis. Ces derniers attestent de la tenue d'un combat amical.

Bagarre pour «rigoler»

L'affrontement, qualifié de «pour rire» par les participants eux-mêmes, a été organisé il y a un mois avec un peu de public et des paris modestes. En plus de remontrances, la direction de l’école a envoyé un courrier alarmant aux parents, dénonçant des «combats clandestins» et évoquant des sanctions sérieuses.

Les élèves s'insurgent contre cette réaction qu’ils jugent disproportionnée, affirmant que la direction dramatise les faits et crée un climat de tension. Le Département de l'instruction publique défend la démarche, évoquant la prévention et la protection des mineurs.