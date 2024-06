Le PS et l'UDC en ont profité! Ces deux thèmes ont été la préoccupation majeure des Suisses aux fédérales 2023

Lors des élections fédérales du 22 octobre, les thèmes de l'immigration et de l'asile, ainsi que de la baisse de pouvoir d'achat et de la hausse des primes maladies ont particulièrement préoccupé l'électorat suisse. Cela a profité à l'UDC et au PS, sortis vainqueurs.