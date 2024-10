Début octobre, les autorités ont intercepté le «premier cas de contrebande de recharges pour cigarettes électroniques». A la douane de Morgins (VS), un Suisse n'a rien déclaré de ses dizaines de milliers d'euros de liquide pour vapoteuse. Une grosse amende l'attend.

Il passe la douane à Morgins (VS) avec presque 200 litres de recharges pour vapoteuses

Les 187,3 litres au total de liquide pour cigarettes électroniques valaient plusieurs dizaines de milliers d'euros. Photo: OFDF 1/2

Léo Michoud Journaliste Blick

Les douaniers ne se sont pas fait enfumer et ont découvert le pot-aux-roses. Dans le coffre de ce Suisse de 53 ans, au passage de la douane de Morgins (VS), il y en avait pour «plusieurs dizaines de milliers d'euros» de liquide destiné à recharger des vapoteuses. Mais les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont inspecté son véhicule.

Dans un communiqué paru ce mardi 22 octobre, l’OFDF se félicite d'avoir mis un terme au «premier cas de contrebande de recharges pour cigarettes électroniques» de Suisse. En effet, c'est seulement quelques heures après la modification de la loi sur l’imposition du tabac, tôt le matin du 1er octobre, que le conducteur a passé la frontière sans dédouaner ses cartouches.

La douloureuse est salée

Dans une dizaine de cartons se trouvaient un total de 187,3 litres de liquide rempli de nicotine. «Il a expliqué être entré par le passage frontière non occupé de Morgins (VS) car il n’avait pas pu effectuer de dédouanement la veille à Bâle en raison d’une arrivée tardive au bureau de douane», relate le communiqué des douanes suisses.

La marchandise étant destinée à un commerce spécialisé. La nouvelle loi, entrée en vigueur début octobre, réglemente aussi les cigarettes électroniques jetables avec et sans nicotine et les liquides ou cartouches contenant de la nicotine, qui sont désormais soumis à l’impôt sur le tabac.

«Outre une amende pour infraction aux lois sur les douanes, le tabac et sur la TVA, le contrevenant devra payer les redevances éludées pour plusieurs dizaines de milliers de francs», indiquent les douanes suisses. Elles indiquent qu'une enquête a par ailleurs été ouverte par l’Antifraude douanière Ouest.