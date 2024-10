Place aux jeux vidéos et au streaming en vol? Des compagnies prévoient pour 2025 une connexion internet gratuite, grâce aux satellites d'Elon Musk. Swiss annonce équiper tous ses avions de wifi, mais seulement pour certains usages.

Swiss et Air France auront le wifi gratuit dans leurs avions en 2025... grâce à Elon Musk

La compagnie Swiss promet d'équiper tout ses appareils d'un wifi «d'ici à la fin de l'année» et au moins pour les services de messagerie. Photo: Keystone 1/4

Léo Michoud Journaliste Blick

Être connecté dans l’avion comme à la maison, c’est la promesse des compagnies aériennes pour 2025. Fin septembre, Air France et United Airlines ont annoncé un partenariat avec Starlink — les satellites de SpaceX, et donc d’Elon Musk — pour garantir aux passagers en vol une connexion Internet haut débit et gratuite.

De quoi signer sans doute la fin prochaine du «mode avion». En effet, la solution du milliardaire limiterait le risque d’interférences avec le système de navigation des engins motorisés.

Swiss aussi… mais avec des limites

Dans le «19h30» de la RTS ce dimanche 13 octobre, Swiss a fait savoir que tous les avions de la compagnie helvétique seront équipés du wifi «d’ici la fin de l’année». Mais il y a un mais.

Pour utiliser plus que les services de messagerie comme WhatsApp ou Messenger, il faudra sortir le portemonnaie. Rendre accessible les réseaux sociaux, le streaming et les jeux vidéo en ligne nécessite des aménagements coûteux, explique au service public Michael Pelzer, porte-parole de Swiss AirLines.