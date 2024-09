Ceva Logistics prévoit un licenciement collectif de 350 personnes, après que Zalando n'a pas renouvelé son contrat. Des retours sont traités dans le canton de Soleure. Unia exige des négociations immédiates et des solutions pour les employés concernés.

350 personnes vont perdre leur emploi en Suisse à cause de Zalando

Patrik Berger

Les employés de Ceva Logistics s'occupent des retours pour Zalando. Photo: Keystone

L'entreprise de logistique des retours de colis de Zalando, Ceva Logistics, dont le siège est à Baar (ZG) procède à un licenciement collectif. Le syndicat Unia précise dans son communiqué de presse que 212 employés fixes et 138 travailleurs temporaires vont perdre leur emploi. Pour cause, le géant de la mode Zalando n'a pas renouvelé le contrat du sous-traitant, qui se trouve être la succursale suisse du troisième plus grand gestionnaire de retours au monde.

La fermeture prévue du site de Neuendorf, situé dans le canton de Soleure, devrait avoir lieu à la fin de l'année. Comme le prévoit la loi en cas de licenciements collectifs, l'obligation de consultation est actuellement en cours. Cette mesure permet aux employés de faire des propositions pour éviter ou réduire les licenciements.

La revendication d'Unia est claire: «Unia exige que Zalando et Ceva Logistics assument ensemble leurs responsabilités et trouvent des solutions qui permettent aux employés une transition sans heurts vers un nouveau travail», peut-on lire dans le communiqué.

Négociations exigées

Unia condamne le licenciement collectif prévu. Selon le syndicat, Ceva Logistics doit veiller au maintien de l'emploi interne ou externe de tous les employés. «Unia exige l'ouverture immédiate de négociations avec le syndicat, qui représente depuis des années une partie importante des travailleurs.» Le syndicat soutient par ailleurs que Ceva Logistics appartient à un groupe qui pèse des milliards, disposant ainsi de suffisamment de moyens financiers pour trouver une solution plus acceptable.

L'avenir de la succursale de Neuendorf est incertain. Photo: PD

Que dit Zalando? «Au cours des derniers mois, nous avons cherché un site approprié dans le sud de la Suisse afin de mieux desservir le marché et, dans l'idéal, de réduire les temps et les distances de transport pour les retours des clients suisses», explique une porte-parole à Blick.

Au Tessin, à Sant'Antonino, on a trouvé «un site ultramoderne qui répond à ces exigences et qui devrait permettre de réduire à terme le temps de traitement des retours en Suisse». Le nouveau site est certifié durable depuis plusieurs années et est «remarquablement» desservi par les transports. C'est important pour le «principal partenaire de transport régional», la Poste suisse. «C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas prolonger le contrat avec Ceva Logistics qui arrivait à échéance.»

Des conditions de travail déjà critiquées

Ceva Logistics n'a pas encore répondu aux questions de Blick.

Les conditions de l'entreprise qui s'occupe des retours de colis de Zalando a régulièrement fait la une des journaux. Les employés doivent traiter exactement 41 vêtements par heure: les déballer, contrôler leur taille et leur couleur, vérifier s'ils n'ont pas été portés.

Dans le canton de Soleure, 500 employés travaillent pour l'entreprise, 96% d'entre eux étant des femmes. La majorité d'entre elles sont des étrangères qui ne maîtrisent pas bien l'allemand.