Samuel Schumacher

Ella Emhoff, la belle-fille de la candidate à la présidence américaine Kamala Harris, s'est rendue en Suisse en février 2024. Photo: Instagram @ellaemhoff

Kamala Harris l'appelle fièrement «ma fille». Ella Emhoff appelle affectueusement sa belle-mère «Momala». Elles se parlent régulièrement au téléphone, a raconté Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris, lors de la convention du parti démocrate.

Alors que Kamala Harris se bat chez elle aux Etats-Unis pour la classe moyenne qui s'appauvrit et veut remettre la protection du climat au goût du jour, Ella Emhoff est partie en Suisse pour un week-end, insouciante, afin de participer à un événement de luxe controversé à St-Moritz (GR), comme le révèle Blick.

L'artiste de 25 ans a assisté en direct au défilé de mode controversé de Moncler dans la forêt de Saint-Moritz. Photo: Instagram @ellaemhoff 1/5

«Je me suis sentie comme une enfant suisse à la mode»

Quel était cet événement? Un défilé de mode nocturne de la marque italienne Moncler dans la forêt près de St-Moritz début février. A l'époque, le défilé en pleine nature avait fait rougir l'Engadine, comme l'avait déjà révélé Blick. L'Office des forêts et des dangers naturels des Grisons a fait part de ses «grandes réserves». Le service cantonal de la chasse et de la pêche craignait pour le bien-être des animaux. Et la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage a reproché au label de luxe d'utiliser le paysage sensible à des fins commerciales.

Les autorités de St-Moritz ont fait la sourde oreille face à ces inquiétudes. Le conseil municipal a autorisé le défilé de mode Moncler sous certaines conditions. Kate Moss, Anne Hathaway, Ella Emhoff & Co. ne se sont pas fait prier deux fois. «Je suis tellement reconnaissante à Moncler pour cette expérience et pour m'avoir permis de faire partie de la magie», a fait savoir Ella Emhoff à ses 480'000 followers sur Instagram.

La belle-fille de Kamala Harris a passé un jour et demi en Suisse, posant tantôt en hot pants dans la salle de bain de sa chambre au Kulm Hotel (coût: près de 1700 francs par nuit), tantôt en look de petit chaperon rouge sur le balcon, tantôt en tenue de sport de neige violette devant le panorama de l'Engadine. «Je me sentais comme une enfant suisse à la mode», a-t-elle raconté après son escapade de luxe au blog de mode «Interview Magazine».

Chez elle, elle se bat pour l'environnement

La démocrate américaine a visiblement apprécié cette «évasion scintillante» dans les Alpes suisses. Le show laser dans la forêt ressemblait à l'aurore boréale, le vin chaud était fantastique et même elle, en tant que «No Snow Person», regrettera le paysage hivernal. Le lendemain du spectacle, Ella Emhoff est retournée à New York, sa ville d'adoption, où elle donne régulièrement des cours de tricot, notamment en collaboration avec l'organisation de développement durable Sustainable Baddie.

Ella Emhoff n'a pas répondu à Blick. Nous lui demandions si elle était au courant des critiques acerbes émises lors de l'événement Moncler. Lors de la convention du parti démocrate américain à Chicago, elle a félicité sa belle-mère pour son «combat pour la justice environnementale». Il n'a pas été possible de savoir ce que celle-ci pensait du luxueux week-end outre-mer de sa belle-fille.