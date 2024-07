Arrêté à la frontière franco-genevoise, un Alémanique a été condamné par le Ministère public à une grosse peine pécuniaire, relaie «20 minutes». Dans son sac, il avait plus de mille faux billets de 1000 francs. Il assure que cet argent vient d'une vraie transaction.

Plus d'un million en faux billets interceptés à Genève

Plus d'un millier de billets de mille, ça fait plus d'un million de francs factices.

Léo Michoud Journaliste Blick

1157 faux billets de mille francs... et seulement 14 vrais. Le 16 février dernier, la fouille d'un véhicule à la frontière entre la France et Genève a permis la découverte d'un sac rempli contrefaçons monétaires, relate «20 minutes» ce mardi 9 juillet. Les douaniers ont mis la main sur ce pactole factice représentant plus d'un million de francs.

Le passager a été inculpé pour avoir importé de faux billets dans le but de les mettre en circulation, indique le quotidien gratuit en citant une ordonnance pénale. Selon ce ressortissant afghan de 24 ans, habitant Olten (SO), il s'est fait avoir par un riche acheteur auquel il a vendu deux montres de valeur et ne savait pas que les billets étaient des imitations.

Condamné malgré sa version

Sa version des faits n'a pas convaincu. Le Ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de presque 20'000 francs.

En 2023, la fausse monnaie saisie dans nos très sécurisés francs suisses a atteint 2,3 millions. Mais la valeur de la monnaie falsifiée en euros, elle, a bondi jusqu'à 13 millions.