Le risque d'un attentat terroriste sur sol suisse s'est accru en 2024

L'appel lancé en janvier par l'EI à commettre des attentats en Europe a vraiment donné un nouvel élan au mouvement, selon le chef du SRC Christian Dussey (archives).

La menace terroriste s'est accentuée en Suisse depuis le début de l'année, avertit le directeur du Service de renseignement de la Confédération (SRC), Christian Dussey. Il pointe une campagne lancée par l'Etat islamique (EI) appelant à commettre des attaques en Europe. Le groupe islamiste terroriste «n'en avait plus fait depuis longtemps. Ça a vraiment donné un nouvel élan au mouvement, démultiplié par les réseaux sociaux», indique Christian Dussey dans un entretien diffusé jeudi par les journaux du groupe de presse Tamedia.

Il rappelle qu'une trentaine d'arrestations en lien avec des menaces terroristes ont été effectuées en Europe depuis le début de l'année. «C'est plus que pour toute l'année passée». Et ajoute-t-il, «la Suisse est particulièrement touchée». Trois jeunes de 15, 16 et 18 ans ont notamment été arrêtés en avril à Schaffhouse et en Thurgovie pour des soupçons d'activités terroristes.