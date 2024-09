«Il n'y aura jamais un Eurovision que tout le monde trouve génial»

1/6 Reto Peritz est co-producteur exécutif de l'ESC 2025 et chef du divertissement à la SRF.

Michel Imhof, Jean-Claude Galli, Philippe Rossier

C'est la première des innombrables interviews que Reto Peritz donnera au cours des huit prochains mois, jusqu'à la finale du 17 mai 2025. Vendredi, juste après l'annonce de l'attribution du concours à Bâle, Blick s'est entretenu avec le co-producteur exécutif de l'Eurovision Song Contest (ESC) à l'hôtel de ville sur les raisons de cette décision, les finances, la sécurité, sur Nemo et les éventuelles réticences envers le plus grand événement musical du monde.

Nous étions ce matin à 10 heures à Berne et attendions la décision pour savoir dans quel train nous allions monter. Et vous, quand avez-vous su dans quelle ville aurait lieu l'Eurovision?

Nous avons eu notre réunion de décision mercredi, au cours duquel nous avons à nouveau discuté en détail de tous les critères et fait une recommandation au comité de pilotage. Le comité a pris sa décision jeudi soir. Et aujourd'hui, à 9h15, nous avons encore eu un appel avec l'Union européenne de radio-télévision (UER), qui devait également approuver le tout. Ce n'était donc vraiment définitif que peu avant le lancement de la vidéo à 10 heures.

Quel est votre lien avec Bâle?

Je suis né ici. Mon père est zurichois, ma mère bâloise. J'ai passé les quatre premières années de ma vie à Bâle, puis nous avons déménagé à Zurich. Je connais relativement bien la ville, car mes grands-parents y vivaient également. Et ma mère était une fan de carnaval active jusqu'à récemment. Mais mon lien avec Bâle n'a bien sûr eu aucune influence.

«Genève disposait avec Palexpo d'une halle d'exposition généreuse avec beaucoup de place, mais il aurait fallu y installer toute l'infrastructure» Reto Peritz, co-producteur exécutif de l'ESC

Quels ont été les points décisifs pour Bâle?

Avec la Halle Saint-Jacques, Bâle dispose d'une salle de concert qui a déjà fait ses preuves. Genève disposait avec Palexpo d'une halle d'exposition généreuse avec beaucoup de place, mais il aurait fallu y installer toute l'infrastructure. Bâle dispose certes d'un lieu plus petit, mais le concept «Arena Plus» et l'intégration du stade St-Jacques permettent de compenser cela. De plus, Bâle a pu mettre sa salle à notre disposition une semaine de plus que Genève. Mais des facteurs comme la créativité ont également joué en faveur de Bâle. Et le fait qu'il n'y ait pas uniquement une fan zone prévue, mais que tout Bâle devienne une ville dédiée à l'Eurovision.

«Selon nos estimations, c'est la ville organisatrice qui profitera le plus de l'ESC» Reto Peritz, co-producteur exécutif de l'ESC

Il est question d'une création de valeur d'environ 60 millions. Est-ce réaliste?

Ce chiffre est issu d'une étude réalisée lors de l'ESC 2023 à Liverpool. Selon nos estimations, c'est la ville organisatrice qui profitera le plus de l'ESC. Pour la SSR, ce grand événement est avant tout synonyme de coûts. Nous avons certes des sponsors, mais cela ne couvre pas les dépenses. La création de valeur reste dans la ville et la région, et c'est une bonne chose.

Bâle a budgété 34,9 millions pour l'ESC. Combien cela va-t-il coûter à la SSR?

Nous pouvons maintenant établir le budget. Nous avons d'abord dû attendre la décision des villes, car ces contributions sont également pertinentes. Les autres recettes ne sont pas encore claires: une partie provient des frais de participation des pays, une autre des recettes des billets et du sponsoring.

Publicité

«Si une votation devait avoir lieu en novembre, nous sommes confiants dans le fait que la population bâloise soutiendrait l'ESC» Reto Peritz, co-producteur exécutif de l'ESC

L'UDF a annoncé un référendum. Cela vous inquiète?

Pendant le processus de sélection, nous avons également évalué le risque politique dans toutes les villes, c'était l'un des 100 critères. Ce risque existe. Mais si une votation devait avoir lieu en novembre, nous sommes confiants dans le fait que la population bâloise soutiendrait l'ESC.

Prévoyez-vous de faire campagne?

Le fait qu'une éventuelle votation puisse être gagnée est de la responsabilité de la ville de Bâle, pas de la SSR. C'est elle qui devrait décider de telles mesures.

Une étude représentative commandée par Blick a révélé fin juin que près de la moitié des personnes interrogées étaient sceptiques quant à l'organisation de l'ESC en Suisse. Qu'en pensez-vous?

J'ai été agréablement surpris par ce résultat. Il n'y aura jamais un ESC que 100% des gens trouvent génial. Mais je suis convaincu que la décision de l'attribuer à Bâle ravit encore plus les Suisses.

Malgré tout, nombreux sont ceux qui émettent des réserves sur l'événement.

Je pense que cela existe en Suisse pour chaque événement de cette dimension. Les goûts sont différents. La tâche de Bâle est maintenant de susciter l'excitation pour l'ESC et de continuer à enthousiasmer la population.

Publicité

«La sécurité joue toujours un rôle décisif dans l'organisation d'un grand événement» Reto Peritz, co-producteur exécutif de l'ESC

A Malmö, la situation était très chargée politiquement en raison de la participation d'Israël. Comment comptez-vous éviter cela à Bâle?

Nous ne pouvons pas influencer la situation géopolitique. Nous ne verrons que plus tard quelle pourrait être la situation en mai prochain. Pour nous, il est important que nous puissions organiser le concours en Suisse en toute sécurité. Et pour cela, nous avons défini des exigences très claires avec les deux villes candidates et l'UER.

À Malmö, la sécurité était énorme. On a même fait venir des policiers de Norvège et du Danemark. Est-ce qu'il en sera de même à Bâle?

Il y aura une forte mobilisation, comparable à celle de l'Euro de football féminin ou de la Street Parade. La sécurité joue toujours un rôle décisif dans l'organisation d'un grand événement.

«L'un des objectifs est d'offrir à la population suisse un concours de l'Eurovision qu'elle puisse soutenir» Reto Peritz, co-producteur exécutif de l'ESC

Encore un mot sur le contenu: Chez les fans, le nom de Céline Dion revient souvent comme invitée vedette. A-t-elle déjà été contactée?

Bien sûr, elle a un lien avec la Suisse et l'ESC. Et bien sûr, c'est un sujet qui nous intéresse. Le processus créatif va débuter dans les prochaines semaines, et c'est là que de telles questions vont certainement surgir. En fait, on veut mettre en avant les talents à l'ESC et ne pas les laisser se faire éclipser par des stars mondialement connues. Mais avoir un tel nom dans l'émission a bien sûr aussi son charme.

Quel est votre souhait pour l'édition 2025?

L'un des objectifs est d'offrir à la population suisse un concours de l'Eurovision qu'elle puisse soutenir. Qu'elle soit fière, à la fin, que nous ayons pu montrer notre diversité culturelle avec toutes nos particularités et nos spécialités. Un autre objectif est d'assurer la sécurité de l'ESC. Et un autre objectif est de ne pas perdre le plaisir de travailler malgré toute la charge de travail.

Publicité

Et comment réagiriez-vous si la Suisse gagnait à nouveau en 2025?

(Rires) Pour être tout à fait honnête, certaines chaînes de télévision ont déjà dit qu'elles aimeraient bien organiser à nouveau l'ESC afin d'appliquer les choses qu'elles ont apprises. En fin de compte, l'ESC est un concours, et nous enverrons à nouveau un très bon artiste dans la course. Si nous gagnons à nouveau, nous verrons bien. Maintenant, il est temps de se concentrer sur la mise en œuvre de l'ESC 2025.