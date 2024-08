Les élèves vaudois pourront manquer 3 jours d'école par an sans motif

C'est déjà la troisième rentrée scolaire vaudoise pour le conseiller d'Etat PLR Frédéric Borloz (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

A l'instar du Jura, de Fribourg, du Valais et d'une quinzaine de cantons alémaniques, Vaud introduit à son tour le concept de congé joker à l'école obligatoire. Il permettra de disposer de trois journées ou six demi-journées, sous certaines conditions. Concrètement, il s'agit pour les parents de pouvoir prendre un congé pour leur enfant de manière simple et sans devoir indiquer de motif à la direction de l'école, a annoncé mercredi devant les médias le conseiller d'Etat en charge des écoles vaudoises Frédéric Borloz, à l'Etablissement primaire et secondaire Centre Lavaux à Puidoux.

Cette possibilité répond à une demande exprimée par le Grand Conseil qui avait largement accepté en février 2023 une motion transformée en postulat de la députée UDC Céline Baux. Son texte évoquait alors quatre demi-journées. «Elle simplifie l'organisation des familles et les tâches administratives des établissements qui font face à plus de 16'000 demandes de congé chaque année», a déclaré le ministre PLR. Chaque famille en sera informée par son établissement.