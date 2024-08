Les CFF vont enfin rénover leurs nouvelles rames pour qu'il ne secoue plus ses passagers

1/5 Avec 1,9 milliard de francs déboursés, le FV-Dosto est l'un des plus gros investissements des CFF.

Patrik Berger

Voilà une information qui va réjouir les pendulaires et les voyageurs qui prennent souvent le train! Ils n'auront bientôt plus besoin de s'accrocher à leur gobelet de café lors d'un trajet à travers la Suisse. Les CFF vont transformer le FV-Dosto, le train à deux étages pour les grandes lignes connu pour secouer ses utilisateurs à chaque passage d'aiguillages. Les bogies – chariots situés sous chaque train sur lesquels sont fixés les essieux et qui permettent de s'orienter dans les courbes – vont être améliorés: ils devraient enfin aider les 62 trains à rouler plus tranquillement dix ans après leur achat. Finies les secousses agaçantes et les taches de café sur le pantalon des passagers!

Le fabricant Alstom a apporté des améliorations au modèle, comme l'écrit la SRF. Si le développement des nouveaux châssis est à la charge d'Alstom, ce sont les CFF qui paient de leur poche la transformation des compositions. «Si les CFF décidaient de transformer l'ensemble du parc, cela se ferait dans le cadre de l'entretien de ce train», explique une porte-parole des CFF. Le coût de la transformation de tous les trains n'est pas communiqué.

1,9 milliard de francs investis

Un premier prototype de la rame rénovée devrait circuler en 2025. Si les CFF en sont satisfaits, ils souhaitent que les 61 autres FV-Dosto soient transformés d'ici 2030. «L'objectif est que le train roule plus calmement, que les secousses et les oscillations perçues ne soient plus présentes, ou en tout cas nettement moins», explique-t-on aux CFF.

Le FV-Dosto fait régulièrement la une des journaux, et pas seulement à cause des secousses. Il y a aussi des problèmes avec les toilettes, dont émane souvent une odeur nauséabonde. Les voyageurs ne sont pas les seuls à se plaindre, les employés des CFF n'apprécient pas non plus ce train. Certains membres du personnel des wagons-restaurants se sont plaint d'appareils de cuisine cassés, d'ascenseurs défectueux et se sont même fait des bleus à cause de la violence de certaines secousses.

Le FV-Dosto représente pourtant un investissement de 1,9 milliard de francs, l'un des plus importants des CFF. Ses parois spéciales permettent au train, qui peut accueillir jusqu'à 1300 passagers, de rouler plus vite dans les courbes. Cela réduit considérablement les temps de parcours pour les grandes lignes. Sur le trajet Berne-Lausanne, six minutes ont par exemple été gagnées. En 2022, le CEO des CFF Vincent Ducrot a cependant reconnu que l'acquisition des FV-Dosto était une erreur au vu des problèmes actuels.