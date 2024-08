1/10 Claude Nicollier est le seul Suisse à avoir été dans l'espace jusqu'à présent.

Robin Bäni et Dennis Baumann

Ils sont coincés dans un espace très restreint et flottent dans l'espace, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Ce qui ressemble à un thriller de science-fiction est devenu réalité.

Deux astronautes de la Nasa auraient dû passer huit jours sur la Station spatiale internationale (ISS) pour un vol d'essai. Ils sont désormais bloqués dans l'espace depuis plus de 60 jours. Dans le cas extrême, ils devront y rester jusqu'en février 2025. En effet, la fusée «Starliner» de Boeing qui devait les ramener présente des défauts techniques.

Jusqu'à présent, la Nasa a repoussé la décision définitive concernant le retour. Cette semaine, il a été dit qu'une décision finale pourrait être prise fin août.

Claude Nicollier, vous êtes allé quatre fois dans l'espace. Avez-vous déjà eu peur d'y rester bloqué?

Non, j'ai toujours eu confiance en la technique. Il y a toujours eu des plans d'urgence pour me ramener sur terre. Et si quelque chose avait tout de même mal tourné, j'aurais su que la Nasa me ramènerait d'une manière ou d'une autre.

Depuis deux mois, deux astronautes sont bloqués dans l'ISS. Cela ressemble à un cauchemar.

C'est bien sûr gênant pour le fabricant de fusées Boeing. Mais ce n'est pas un drame pour les astronautes. Car ils ne sont pas coincés. Ils reviendront. La seule question est de savoir quand et comment.

Comment peuvent-ils revenir?

Il y a deux possibilités. Soit ils partent avec la capsule «Starliner» de Boeing, soit une capsule «Crew Dragon» de SpaceX vient les chercher. Les deux options ne sont toutefois pas sans risque.

Pourquoi?

Plusieurs moteurs de la fusée «Starliner» sont tombés en panne et la Nasa n'en connaît pas la raison. Il serait certes possible de repartir avec les moteurs encore en état de marche. Mais ce serait risqué tant que les causes du problème ne sont pas élucidées. Pour la fusée SpaceX, les astronautes ont besoin de combinaisons spatiales spéciales. Celles-ci devraient d'abord être envoyées dans l'espace.

Il n'était prévu qu'un séjour d'une semaine sur l'ISS. Les astronautes n'ont même pas emporté de vêtements propres. Comment vont-ils survivre pendant des mois dans l'espace?

Je suis sûr que les astronautes recevront des vêtements neufs. Des capsules de ravitaillement sont régulièrement envoyées vers l'ISS. La nourriture et l'eau sont ainsi livrées.

Et si l'eau vient à manquer?

Ils boivent alors leur propre sueur et leur urine. Pour cela, l'ISS dispose de stations de recyclage spéciales qui transforment les fluides corporels en eau potable.

Être prisonnier pendant des mois dans un espace restreint: qu'est-ce que cela fait à quelqu'un?

Bien sûr, la pression psychologique est énorme et les astronautes préféreraient maintenant être avec leur famille. Mais ils ont été préparés à des événements aussi inattendus. Et finalement, ce n'est pas si mal dans l'espace. La vie dans une station spatiale, c'est comme une sortie en camping.

Il n'y a pas de feu de camp avec du cervelat là-bas. Comment tue-t-on le temps dans l'espace?

Ils ont déjà assez à faire, ne vous inquiétez pas. La Nasa va confier toutes sortes de missions de recherche aux deux astronautes. De plus, l'ISS doit être entretenue en permanence. Cela prend beaucoup de temps.

Mais dans l'espace aussi, il y a du temps libre. Et on ne peut pas se contenter de regarder la Terre. On ne s'ennuie pas?

Regarder la Terre depuis l'espace, c'est censé être ennuyeux? Je ne pourrais pas m'en lasser! Je suis sûr que les deux astronautes sont dans le même cas.

Qu'en pensez-vous: les deux spationautes reviendront-ils cette année?

Je ne sais pas, mais la Nasa prendra la bonne décision. Ce que je sais en revanche, c'est que les astronautes Suni Williams et Butch Wilmore s'en sortent très bien.

Comment le savez-vous ?

Je les connais tous les deux. Nous avons déjà pris un café ensemble et échangé des idées. Ce sont des astronautes brillants et des gens très coriaces.