1/6 Les astronautes américains Suni Williams et Butch Wilmore sont actuellement bloqués sur la Station spatiale internationale (ISS).

Christina Benz

Leur voyage dans l'espace, initialement court, durera finalement plus longtemps que prévu. Butch Wilmore et Suni Williams, deux astronautes américains, sont bloqués dans la Station spatiale internationale (SSI). Les astronautes s'étaient envolés vers cette dernière lors du voyage inaugural du vaisseau spatial Boeing Starliner et devaient y rester huit jours. Entre temps, l'équipage a découvert une série de fuites d'hélium et de pannes de moteur inquiétantes. Le vol de retour a dû être reporté, probablement jusqu'en 2025.

Malgré ce changement, ils se réjouissent de leur séjour prolongé dans l'espace. «C'est comme si on rentrait à la maison. Ça fait du bien de flotter, d'être dans l'espace et de travailler avec l'équipe de la Station spatiale internationale», déclare Suni Williams dans une interview depuis l'ISS. «Je ne me plains pas de devoir rester ici quelques semaines de plus», ajoute Butch Wilmore.

Une journée de travail dans une station spatiale est stricte et bien rythmée. La NASA impose aux astronautes un horaire détaillé. Les deux astronautes américains devront donc s'y conformer durant les prochaines semaines. Voici à quoi ressembleront leurs journées, selon le «Daily Mail».

6h-7h30

La journée de chaque astronaute dans la Station spatiale internationale commence tôt le matin. Ils sont réveillés par le contrôleur de mission sur Terre. Puis, chacun a le temps de se laver, de se brosser les dents, d'aller aux toilettes et de se préparer pour le travail. Mais sans gravité, les activités quotidiennes deviennent un défi!

Dans l'espace, il n'est pas possible de prendre une douche. Les astronautes se lavent avec une serviette humide et une serviette sèche. Les cheveux sont lavés avec du shampooing que l'on utilise avec un peu d'eau. Le brossage des dents se déroule de la même manière que sur Terre, sauf que l'on avale le dentifrice au lieu de le recracher.

Aller aux toilettes le matin est l'un des plus grands défis.

Aller aux toilettes le matin est l'un des plus grands défis. Non seulement cinq personnes se partagent les mêmes toilettes, mais celles-ci peuvent être sales en raison de l'absence de gravité. Pour uriner, l'équipage utilise un tuyau manuel qu'il positionne de manière à ce qu'aucun liquide ne manque les toilettes. En cas de visite un peu plus longue, des boucles pour les pieds permettent de s'y accrocher. La force d'aspiration des ventilateurs dans les toilettes se charge du reste. Les déchets ne sont toutefois pas toujours parfaitement évacués, ce qui peut rendre l'opération assez salissante.

Publicité

7h30-12h

A 7h30 précises, la journée de travail commence par l'une des deux conférences de planification entre l'ISS et les agences spatiales sur Terre. Ensuite, les astronautes se consacrent à la recherche scientifique. L'un de leurs sujets de recherche: comment l'homme réagit-il à la vie dans l'espace?

Les astronautes font souvent eux-mêmes partie de l'expérience. Ils passent notamment beaucoup de temps à mesurer leurs fonctions vitales, à prélever des échantillons de sang ou à effectuer des tests physiologiques et psychologiques.

12h-13h

Il est recommandé aux astronautes de faire deux heures de sport par jour. Dans le cas contraire, leurs muscles se dégradent en raison de l'absence de gravité. La première des deux séances d'entraînement a lieu juste avant le diner.

Les astronautes doivent faire deux heures de sport par jour pour que leurs muscles ne se dégradent pas.

13h-14h

A midi, les astronautes mangent généralement seuls. Ils ont besoin d'au moins 2500 calories. Pour atteindre leurs besoins quotidiens, ils peuvent choisir parmi de nombreux repas déshydratés différents. Les tortillas se sont révélées être particulièrement appréciées. Cependant, la nourriture a souvent un goût fade, car dans l'espace, l'odorat et le goût sont altérés.

Publicité

La nourriture proposée est étonnamment variée. Les tortillas se sont révélées être particulièrement appréciées.

14h-19h30

Outre la recherche scientifique, il faut aussi réparer les systèmes et nettoyer les stations de laboratoire. Dans de rares cas, des réparations doivent également être effectuées à l'extérieur de la station spatiale, pour lesquelles ils se glissent dans leur combinaison spatiale (EVA).

La deuxième partie de l'entraînement physique doit également être effectuée. La journée de travail se termine par la réunion du soir à 19 heures.

19h30-20h30

L'ensemble de l'équipage se retrouve pour le souper. Un repas déshydraté est à nouveau servi.

20h30-21h30

Après le souper, les astronautes ont un peu de temps pour eux et s'adonnent à leurs hobbies. Beaucoup d'entre eux aiment regarder par la fenêtre et profiter de la vue. L'ISS fait 15 fois le tour de la Terre, ce qui permet à l'équipage d'observer plusieurs levers et couchers de soleil.

Publicité

21h30-6h

La journée se termine à 21h30. les astronautes dorment dans des sacs de couchage afin de ne pas flotter dans la station spatiale. La plupart d'entre eux portent également un masque pour les yeux. Le jour ne se couche jamais dans la Station spatiale internationale.