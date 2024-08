1/7 Butch Wilmore et Suni Williams ne devaient passer que huit jours dans l'espace, mais y sont aujourd'hui bloqués depuis deux mois.

Johannes Hillig

Butch Wilmore et Suni Williams sont dans l'espace depuis plus de 60 jours. Pourtant, les astronautes n'auraient dû rester que huit jours dans la Station spatiale internationale (ISS). Pourtant, leur voyage s'éternise. On ne sait toujours pas quand le duo pourra repartir – il est même possible que cela dure jusqu'à l'année prochaine.

Les astronautes s'étaient rendus à l'ISS lors du voyage inaugural du vaisseau spatial Boeing Starliner. Mais l'équipage a découvert une série de fuites d'hélium et de pannes de moteur inquiétantes, qui ont conduit la Nasa et Boeing à reporter le vol de retour.

Depuis, on cherche désespérément une solution. La Nasa et Boeing continuent de vérifier que le Starliner est opérationnel, mais «aucune décision n'a été prise» à ce jour concernant son vol de retour, a déclaré l'agence spatiale.

Des problèmes techniques depuis des années

La solution pourrait même venir de la concurrence: SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Le vaisseau spatial Dragon de SpaceX doit partir pour l'ISS le 24 septembre. Actuellement, six astronautes se trouvent dans l'ISS – les quatre membres d'équipage habituels de la station spatiale ainsi que les deux astronautes Starliner que sont Butch Wilmore et Suni Williams. Lors de son prochain vol, la capsule Dragon doit en principe amener un nouvel équipage de quatre personnes à l'ISS et rapatrier les quatre membres d'équipage actuels.

Désormais, les plans sont jetés aux oubliettes. Le projet Starliner connaît depuis des années des problèmes techniques qui ont fait que Boeing a pris beaucoup de retard sur SpaceX. En 2014, la Nasa avait conclu avec les deux entreprises des contrats de plusieurs milliards de dollars pour des transports vers l'ISS.

Mais alors que la société SpaceX transporte depuis 2020 des astronautes vers l'ISS et parvient également à les ramener sur Terre, Boeing n'a réussi qu'en juin dernier le premier vol habité vers la station spatiale – où le Starliner est désormais bloqué.