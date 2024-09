Etienne Daman Journaliste Blick

Un incendie s'est déclaré à 12h45 dans une entreprise située dans la zone industrielle du Botza à Vétroz, a annoncé la police cantonale valaisanne. Les autorités sont actuellement en intervention et ont ordonné l'évacuation de la zone. Les fumées dégagées étant potentiellement nocives, la population est priée de ne pas s'approcher du secteur et de prendre des mesures de précaution en fermant portes et fenêtres ainsi qu'en coupant les systèmes de ventilation et de climatisation.

Développement suit