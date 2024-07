Mais que fait donc Tom Cruise dans le canton de Nidwald?

Tom Cruise a été aperçu en Suisse centrale. Dans des vidéos diffusées sur Tiktok et X, on peut voir la star hollywoodienne signer des autographes et poser pour des photos sur un aérodrome. Le but de sa visite reste un mystère.

1/5 La star hollywoodienne Tom Cruise était apparemment à Buochs (NW) le 15 juillet.

Laszlo Schneider

Une star hollywoodienne se balade-t-elle en Suisse centrale? Si l'on en croit plusieurs vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, Tom Cruise a récemment foulé le sol hélvétique. Des vidéos sur Tiktok et X montrent l'homme de 62 ans sur un aérodrome et dans un entrepôt, où il signe un poster du film «Top Gun: Maverick» et pose pour des photos de groupe. Les images datent du 15 juillet et témoignent d'une ambiance décontractée et informelle. Tom Cruise prend finalement congé du groupe et se dirige vers la piste d'atterrissage. Selon les recherches de Blick, la scène s'est déroulée à l'aérodrome de Buochs (NW). L'exploitant n'a toutefois pas voulu confirmer la visite de la star hollywoodienne.

Impossible de savoir si Tom Cruise s'est préparé à un nouveau rôle au cinéma lors de sa visite ou si le tournage d'un nouveau film est en cours. La créatrice de la vidéo Tiktok écrit dans les commentaires que la star a visité des jets privés. Elle le décrit comme «très gentil». Les usines d'aviation Pilatus se trouvent à Buochs. La demande de Blick est restée jusqu'à présent sans réponse de la part du fabricant de jets privés.

Cascade et forme olympique

Il y a quelques jours seulement, le journal britannique «The Sun» a relaté une cascade à couper le souffle que Tom Cruise a réalisée dans l'Oxfordshire. Des images montrent comment la star de Mission Impossible s'accroche des deux mains à l'aile d'un biplan Stearman jaune, tandis que ses jambes se balancent librement dans les airs. Dans son rôle de l'agent Ethan Hunt, Tom Cruise se montre toujours aussi en forme aux côtés de son collègue de jeu Esai Morales, qui incarne le méchant Gabriel.