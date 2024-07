Comment l'OFROU compte reconstruire l'A13 en deux semaines chrono

1/19 Fin juin, une partie de l'autoroute A13 a été emportée par les eaux.

Johannes Hillig et Jessica von Duehren

Les violentes intempéries qui ont frappé la Suisse ont laissé des traces. Le 21 juin, la Moesa a débordé avant d'emporter avec elle un tronçon de l'A13. Ce sont ainsi 200 mètres de l'autoroute entre Lostallo et Mesocco dans le val Mesolcina grison qui ont soudainement disparu.

Les images après les inondations donnaient un bon aperçu de l'ampleur de la catastrophe. Si de nombreuses questions restaient en suspens, une chose semblait alors claire: aucune voiture ne passerait ici – pour le moment.

Objectif: route utilisable d'ici ce vendredi

Mais l'Office fédéral des routes (OFROU) n'est pas du genre à finir dans le dernier wagon. L'objectif fixé était le suivant: que les véhicules puissent à nouveau circuler sur l'A13 d'ici ce vendredi. Un bon coup d'accélérateur... et le chantier a commencé.

Les travaux de déblaiement battent désormais leur plein. En redoublant d'efforts, l'OFROU espère ainsi désengorger le Gothard avant la grande période de vacances. Car manque de bol, le col du Simplon est lui aussi fermé suite à une coulée de boue.

Forcément, le trafic sur le Gothard n'en est que plus engorgé. Les bouchons sont déjà monnaie courante pendant les mois d'été. Mais à l'approche des grandes vacances, la folie des embouteillages menace encore d'avantage.

L'OFROU veut éviter ce désastre à tout prix. Sa détermination est telle que même les pays étrangers en sont impressionnés. «Les Turbo-Suisses au secours des vacances», titre par exemple le journal allemand «Südkurier». Mais comment l'OFROU peut-il être si rapide dans ses travaux de reconstruction?

Publicité

Le lit de la rivière a dû être dégagé

«La rapidité de la reconstruction s'explique par plusieurs raisons», explique le porte-parole de l'OFROU Thomas Rohrbach à Blick. D'une part, l'eau de la Moesa a baissé relativement vite. Cet aspect était important pour que la rivière puisse retrouver son lit initial. «Pour cela, le lit de la rivière a dû être dégagé. Certains blocs de roche trop gros pour les pelleteuses ont été dynamités», poursuit l'intéressé.

De plus, la météo était – pour le coup – de leur côté: «Il n'y a plus eu de fortes pluies qui auraient par la suite interrompu les travaux dans la rivière, précise Thomas Rohrbach. Il ne tombait plus non plus de matériaux du ruisseau Orbel qui auraient pu interrompre les travaux pour des raisons de sécurité.»

«Les matériaux déposés par la rivière ont pu être réutilisés pour la construction du barrage, car ils étaient de qualité appropriée – ce qui a permis d'éviter un long transport depuis l'extérieur» Thomas Rohrbach

Lors des intempéries, le pont de Buffalora et ses fondations ont été épargnés. Aucune érosion ou autre dommage n'a été constaté. On appelle ça avoir de la chance dans son malheur: «Les matériaux déposés par la rivière ont pu être réutilisés pour la construction du barrage, car ils étaient de qualité appropriée – ce qui a permis d'éviter un long transport depuis l'extérieur.»

30 ouvriers, 24 heures sur 24

Toutes ces circonstances ont permis de créer les conditions adéquates pour s'attaquer à «l'après». Mais c'est le personnel sur place qui a fourni le plus d'efforts. Les ouvriers ont travaillé en deux équipes, 24 heures sur 24, y compris les week-ends. «Environ 30 ouvriers ont travaillé en deux équipes, 10 grosses pelles, plusieurs gros tombereaux, des rouleaux, des camions-benne et bien d'autres choses encore. Au total, des spécialistes de 12 entreprises sont intervenus: des entreprises de construction et de transport, des spécialistes en électricité et en géologie», indique le porte-parole.

Publicité

Tous ces efforts n'ont qu'un seul but: que les véhicules puissent à nouveau emprunter l'A13 et ce, rapidement. Et pas n'importe comment: «Il s'agit ici de volumes de trafic dépassant largement les 10'000 véhicules et 500 camions par jour», note la voix de l'OFROU.

La route pourra-t-elle ouvrir malgré les nouveaux orages?

La construction d'un pont de secours a également été envisagée. Des spécialistes de l'OFROU et des représentants de l'armée ont examiné le tronçon d'autoroute concerné. Mais l'idée a été abandonnée, faute d'être réalisable. Les travaux auraient duré trop longtemps.

«Nous partons actuellement du principe qu'elle sera à nouveau disponible sur quatre voies à la fin de l'année» Thomas Rohrbach

De plus, un tel pont militaire ne peut être emprunté que sur une seule voie, à 30 km/h maximum. «La capacité pour une exploitation routière stable aurait été de plusieurs ordres de grandeur inférieure à la solution décidée par l'OFROU», souligne le porte-parole.

Après les pluies diluviennes, de nouveaux nuages noirs s'amoncellent déjà au-dessus de la Suisse. De violents orages se préparent à nouveau. L'A13 pourra-t-elle quand même rouvrir ce vendredi, comme prévu? L'OFROU garde la confiance: l'autoroute devrait à nouveau être ouverte à la circulation dès ce vendredi à 5 heures. «Nous partons actuellement du principe qu'elle sera à nouveau disponible sur quatre voies à la fin de l'année», se réjouit encore Thomas Rohrbach.