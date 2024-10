La journée du mercredi 2 octobre sera un peu moins morose qu'hier. Photo: Switzerland Tourism

Solène Monney

La journée d'hier était éprouvante. Celle du mercredi 2 octobre sera un peu plus calme. En effet, le soleil pointera même le bout de son nez en plaine ce matin, détaille Météosuisse. Certaines régions de Suisse romande sont toutefois toujours en alerte de niveau 2 et 3.

L'après-midi sera marquée par une augmentation des passages nuageux sur l'Ajoie et le nord du Plateau. De manière générale, la Suisse romande fera face à un temps sec.

Niveau température, il ne fera guère plus chaud qu'hier. En Suisse romande, c'est à Genève et Sion que nous atteindrons le maximum avec 18 degrés. A Lausanne et Neuchâtel, il fera 16 degrés. Le mercure le plus bas se trouvera à Delémont dans le Jura. La limite pluie-neige s'abaissera aujourd'hui vers 2000 mètres.

Restez vigilants!

Des cumuls de précipitations de 40 à 90 mm sont attendus dans le Bas-Valais, le Chablais, le long du Jura, dans les Préalpes romandes et l'Oberland bernois ainsi que sur le centre du Plateau. Au total, 30 à 50 mm sont attendus dans les régions avoisinantes du Valais central, le Plateau romand et sur l'est du Plateau alémanique.