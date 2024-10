Photo: D.R.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Les jours se suivent et le soleil semble marquer son — vrai — retour ce vendredi 4 octobre. Du moins, autour du Léman. MétéoSuisse prédit un temps généralement sec, avec de belles éclaircies.

À l'inverse, sur le nord du Jura en direction de la Suisse alémanique, le ciel sera souvent nuageux. Un peu de pluie devrait s'y faire sentir. La limite de la pluie-neige se situera vers 1600 mètres d'altitude.

Au bord du grand lac, il fera maximum 14 degrés. Ce sera notamment le cas à Genève, malgré la bise. A Lausanne, le mercure grimpera à 13 degrés. C'est un degré de plus qu'à Neuchâtel et à Bienne et deux de plus qu'à Delémont. En Valais, il devrait faire jusqu'à 15 degrés à Sion.

Sommets dans les nuages

Le vent du nord-est sera modéré en montagne. L'isotherme du 0 degré se trouvera vers 1900 mètres d'altitude. À noter que les pentes et sommets, dès 2000 mètres, seront parfois dans les nuages.