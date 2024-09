Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

C'est dans les cantons de Genève et du Valais qu'il fera le plus chaud ce lundi ☀️ Photo: KEYSTONE

Heureusement, la météo en Suisse de ce lundi 30 septembre est beaucoup moins effrayante que celle aux États-Unis. Ici, le soleil devrait être bien présent malgré quelques passages nuageux, analyse MétéoSuisse.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

C'est en Valais — évidemment — que l'astre du jour sera le plus présent. Niveau température, 21 degrés sont attendus à Genève et à Sion. À Lausanne et à Bienne, on espère 19 degrés. Tandis qu'on devrait obtenir au mieux 18 degrés à Neuchâtel et à Fribourg. La limite — ou isotherme — du zéro degré se situe à 3000 mètres.

Possibles averses

Profitez bien des rayons de ce début de semaine! Les prochains jours devraient être de plus en plus couverts, au moins jusqu'à vendredi. À noter que quelques précipitations sont possibles dans la nuit de lundi à mardi.