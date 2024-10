Les 5 choses qui vont compter en Suisse ce lundi 14 octobre

Au programme de ce lundi 14 octobre: l'intolérance des jeunes, les réserves des assurances, la Suisse et les crypto, la protection de l'enfance au bord du gouffre et pour finir la tentative chinoise d'espionnage. Suivez Blick!

Une caisse maladie sur quatre n'a pas assez de réserves. Photo: KEYSTONE

Que nous réserve ce début de semaine en Suisse?

1 Les jeunes sont moins tolérants

L'aversion des jeunes pour les personnes d'origine, de religion et d'orientation sexuelle différentes a augmenté. C'est ce que montrent les résultats d'une enquête représentative menée par les Universités de Zurich et de Fribourg ainsi que par la Haute école de sciences appliquées de Zurich, lit-on dans la «Südostschweiz». Selon les chercheurs, les causes pourraient être les séquelles de la pandémie, les incertitudes économiques et les discours politiques. La députée Vert'libérale grisonne Géraldine Danuser a demandé au gouvernement de prendre des mesures de prévention.

2 Les assurances ne respectent pas la loi

Une caisse maladie sur quatre n'a pas assez de réserves, bien qu'elle y soit obligée par la loi, selon les journaux de CH Media, qui se réfèrent aux chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFSP). Le taux de solvabilité légal est donc de 100%. Or 11 assureurs maladie sur 44 ne remplissaient pas ces exigences début 2024. Dans l'article de presse, l'OFSP a reconnu que ces chiffres étaient légèrement supérieurs à la moyenne à long terme, mais a souligné que les caisses concernées étaient surveillées de près.

3 La Suisse, trop stricte avec les crypto?

Pascal Gauthier, président et directeur général de la licorne française Ledger, estime que la Suisse et l’Union européenne ont raté le virage des cryptomonnaies par leur approche réglementaire trop stricte, explique-t-il au «Temps». La Suisse s’est rapidement positionnée sur le sujet, avec une réglementation ouverte. «Cela a permis à de belles entreprises comme Bitcoin Suisse de voir le jour, et de favoriser l’émergence d’un écosystème dynamique. Mais ce qui est quand même surprenant, c’est que le pays semble avoir fait un virage à 180 degrés, en procédant ces dernières années à un tour de vis réglementaire», souligne-t-il. Pour lui, l'Union européenne a fait encore pire en termes de réglementation.

4 Des foyers pour enfants saturés

Les moyens manquent dans la protection de l’enfance dans plusieurs cantons romands, alerte le Syndicat des services publics. Les lieux d’accueil en foyer et en ambulatoire sont saturés et le personnel à bout de souffle, découvre-t-on dans «Le Courrier». Face au manque de place et de personnel dans les foyers, des enfants sont hébergés à l’hôpital, une alternative décriée par les professionnels. Dans le canton de Vaud, les hospitalisations sociales ont quasiment doublé entre 2020 et 2023 pour atteindre 104 enfants l’année dernière. A Genève, elles ont concerné 91 enfants en 2022, 94 en 2023 et 99 en 2024. A Fribourg, le personnel de la protection de l’enfance faisait grève l’année dernière.

5 Des espions chinois en Suisse?

C'est par hasard que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) s'est intéressé à un hôtel situé près d'une importante base aérienne suisse et qui était depuis longtemps en possession de Chinois. Le SRC a soupçonné un cas d'espionnage, apprend-on dans des journaux alémaniques de Tamedia. La famille chinoise aurait pu suivre de près des tests de l'avion de combat F-35 à Meiringen (BE). Lors d'un contrôle d'identité, il s'est avéré que la mère, le père et le fils se trouvaient illégalement en Suisse. Aucune preuve d'espionnage n'a certes été trouvée, mais la famille a définitivement quitté la Suisse suite à la pression des autorités.