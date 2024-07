Des dizaines de festivaliers forcent l'entrée du Montreux Jazz Festival!

Dans la nuit de samedi à dimanche, «une cinquantaine» de festivaliers a forcé l'entrée de la Lake House, au Montreux Jazz Festival (MJF), a appris Blick. L'organisation confirme les faits et indique que son dispositif de sécurité a été renforcé.

La Lake House est un lieu incontournable du Montreux Jazz Festival.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Il y avait du monde ce week-end au Montreux Jazz Festival (MJF). Énormément de monde, même. Voire trop? C’est la question que pose un lecteur de Blick, qui a assisté à «une scène chaotique», dans la nuit de samedi à dimanche.

Posons le décor. Nous sommes devant la Lake House, cette grande résidence de trois étages qui accueille notamment les légendaires jam sessions. Il est un peu plus de minuit. Selon notre témoin, les lieux sont bondés.

Une foule monstre attend dans l’espoir d’entrer. Mais certains individus s’impatientent. «Soudain, des gens ont forcé la barrière, au nez et à la barbe des agents de sécurité, narre notre festivalier. Au total, une cinquantaine de personnes ont réussi à s’engouffrer en courant alors qu’il était déjà difficile de respirer à l’intérieur tant nous étions nombreux.» Toujours d’après ce trentenaire, «un portail de fer» a dû être dressé dans l’urgence pour faire cesser l’hémorragie.

Affluence historique

Contacté, le MJF, dont la 58e édition s'étale jusqu'au 20 juillet, confirme et livre quelques détails. Mais d’abord, un peu de contexte: «Samedi dernier a été la soirée la plus fréquentée dans l’histoire du Montreux Jazz Festival, avec plus ou moins 25’000 personnes sur site au cours de la soirée, écrit dans un courriel Kevin Donnet, directeur de la communication de la grand-messe musicale. Tous nos lieux gratuits ont été pris d’assaut, la Lake House également.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le communicant se penche plus précisément sur l’événement qui nous intéresse: «Vers 1h de matin, la quantité de monde présent dans la file d’attente de la Lake House était telle que la pression exercée a fait céder une barrière vauban à l’entrée sud. Cela a permis à un certain nombre de personnes d’y entrer durant un court laps de temps.»

Il développe: «Notre personnel physionomiste et Securitas présent sur place dès le début ont refermé le grand portail jusqu’à ce que la situation soit maîtrisée. Il n’y a pas eu de blessé, mais simplement des festivaliers qui s’impatientaient de pouvoir à nouveau accéder à la Lake House.»

Publicité

Sécurité renforcée

Des mesures ont été prises à la suite de cet incident. «Nous avons renforcé les barrières en question, affirme Kevin Donnet. Et notre dispositif le sera également à nouveau ce week-end, comme c’est à chaque fois le cas en cas d’affluence importante.»

Pour revenir à la question initiale de notre informateur, la Lake House est-elle victime de son succès? «Elle existe maintenant depuis trois ans, elle est au cœur de notre offre gratuite et attire de nombreux publics différents, rétorque le directeur de la communication. En semaine, on y accède sans difficulté, mais les soirs de week-end, il faut parfois s’armer de patience pour pouvoir y accéder, comme dans tous les autres lieux gratuits du Festival.»