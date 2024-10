Les photos montrent le sauvetage de la famille. 1/2

Ralph Donghi, Johannes Hillig, ATS

Un homme de 34 ans et une jeune fille de 14 ans se tiennent près d’une fenêtre, les flammes rugissant derrière eux. Ils attendent désespérément les secours. Un pompier parvient finalement à poser une échelle contre la façade et grimpe jusqu’à eux.

Mercredi soir, un voisin assiste à une scène de sauvetage bouleversante. Un peu avant minuit, un incendie se déclare dans l’appartement situé au dernier étage d’un immeuble à Pfäffikon (ZH). Les secours interviennent rapidement et parviennent à évacuer toute la famille: en plus du père et de la fille, la mère, âgée de 43 ans, ainsi que leur fils de 11 ans sont extraits de l’immeuble. Tous souffrent de graves brûlures et sont hospitalisés en urgence. Selon les autorités, plusieurs d'entre eux sont dans un état critique.

D'après les informations de Blick, la mère, Francesca L.*, serait plongée dans le coma. Sa sœur, Sabrina P.** (45 ans), et leur père, Gerado Z.** (68 ans), sont bouleversés. «C'est un véritable cauchemar», confie Sabrina. Quant aux causes de l’incendie, elles restent floues: «Peut-être qu’il y a eu un problème avec le four. J’ai entendu un grand bruit, mais je ne suis pas sûre de ce qui s’est passé», raconte-t-elle.

«Ils hurlaient: 'Ça brûle. Ça brûle'»

Un voisin a été témoin du sauvetage. «Quelqu’un de l’immeuble est venu me réveiller. Quand je suis sorti, j’ai vu les pompiers à l’œuvre. Des débris volaient partout, comme après une explosion ou une sorte de déflagration», explique-t-il Blick. «J'ai voulu aider, mais les pompiers m'ont empêché de m'approcher.»

Umar J.**, un autre habitant de l’immeuble, raconte avoir été réveillé par des bruits violents. «Ça ressemblait à un orage, et ensuite j’ai entendu des cris», se souvient-il. «Je me suis précipité sur mon balcon et j'ai vu une femme et un enfant sur celui de l’autre appartement. Ils hurlaient: 'Ça brûle. Ça brûle'.»

Des matelas jetés par la fenêtre comme solution d’urgence

Umar J. alerte immédiatement les pompiers, puis se précipite vers l’appartement en feu. «J’ai ouvert la porte et j’ai été frappé par une épaisse fumée blanche. Ensuite, il y a eu une explosion. Je ne voyais plus rien, juste de la fumée.» Il réussit néanmoins à sauver la mère et le fils. «Mais je n’ai pas pu atteindre l’homme et la jeune fille.» Pendant ce temps, les autres résidents sont évacués.

Ils assistent, impuissants, à la scène où l’homme et la fille restent bloqués à la fenêtre. «La fille n’arrêtait pas de crier: 'Mes pieds brûlent, je saigne, aidez-moi, je vous en prie', mais nous ne pouvions rien faire.» En dernier recours, les voisins jettent des matelas par les fenêtres pour offrir une solution de secours si les pompiers n’arrivaient pas à temps. Heureusement, les secours finissent par arriver rapidement et réussissent à les sauver.

L’origine de l’incendie reste indéterminée

D'après la police, le feu a été signalé peu avant minuit. Quatre personnes ont été secourues, certaines grâce aux échelles des pompiers. Les résidents de l’immeuble et du bâtiment voisin ont été évacués. Ceux du bâtiment adjacent ont pu regagner leur domicile au petit matin. L’incendie a causé des dégâts matériels considérables dans l’appartement du dernier étage, estimés à plus de 100'000 francs suisses. Les autorités continuent d’enquêter sur les causes du sinistre.

** Nom connu de la rédaction