1/10 En raison d'un mariage arrangé avec un Libanais chiite, la Suissesse Zainab Zeaiter a dû traverser l'enfer pendant deux ans.

Qendresa Llugiqi

Vivre un mariage heureux et fonder sa propre famille, Zainab Zeaiter – née dans le canton de Thurgovie – en a rêvé depuis son plus jeune âge. Ses modèles: les femmes de sa famille. Fille d'une Suissesse et d'un Libanais, elle est en deuxième année d'apprentissage lorsque des proches lui proposent un homme originaire du Liban. Pour réaliser rapidement son rêve, la jeune Suissesse, alors âgée de 20 ans, est prête à contracter un mariage arrangé avec un membre de la famille de son père.

«Les mariages arrangés et intrafamiliaux restent monnaie courante dans notre grande famille influente», explique Zainab Zeaiter à Blick. Elle a vu chez ses proches que de tels couples pouvaient fonctionner.

«Cela m'a donné une vision romancée de mon propre mariage arrangé – bien qu'il y ait déjà eu quelques signes avant-coureurs pendant les six mois de rencontres virtuelles», explique-t-elle. «En outre, j'étais inexpérimentée et crédule – et je suis devenue prisonnière.»

Le mariage arrangé

Sans avoir jamais rencontré personnellement son futur mari, Mehdi N.*, la musulmane se rend seule au Liban en juin 2020, depuis son domicile de Schaffhouse à l'époque. Le jour même, elle se marie selon les pratiques islamiques chiites. «A partir de ce moment-là, je lui appartenais pour ainsi dire – entièrement selon le droit de la charia au Liban.»

Le mariage est ensuite reconnu par l'État et enregistré en Suisse par l'ambassade suisse à Beyrouth. Par la suite, Zainab Zeaiter tombe rapidement enceinte.

Une vie contrôlée par son mari

Pour les musulmans du Liban, la charia – la loi islamique – régit différents aspects de la vie. Par exemple, le droit du mariage et de la famille ou encore les droits de la personnalité. Comme elle est interprétée de manière conservatrice – surtout chez les chiites – les droits et les libertés des femmes sont fortement limités: la femme est subordonnée à l'homme. Dans un mariage, l'homme décide de tous les aspects de la vie d'une femme.

Zainab Zeaiter perd également ses droits et sa liberté après le mariage. «Mehdi contrôlait tout. Il a même limité les contacts avec ma famille. Il ne me laissait pas sortir de notre appartement à Beyrouth sans être accompagnée – sauf si j'allais au kiosque ou au supermarché dans le voisinage immédiat. S'il sortait seul, il m'enfermait. Peu lui importait l'état dans lequel il me laissait ou le fait que nous n'avions pas de nourriture à la maison.»

Les dégâts de la drogue

Autre fardeau énorme: la toxicomanie de Mehdi N. La Suissesse d'origine ne l'apprend que pendant la cohabitation. Des vidéos, enregistrées à différents jours, montrent son état désastreux. «Parfois, il ne rentrait pas à la maison pendant des jours. Par exemple, lorsqu'il allait chercher de la drogue dans d'autres villages.» Même lorsque leur fille naît à la mi-mai 2021, Mehdi N. ne change pas.

Elle-même n'a pu fuir le Liban avec sa fille que grâce à l'aide d'hommes de sa grande famille influente – comme son père et son oncle.

Zainab Zeaiter s'accroche malgré tout à son mariage. Elle décide de se rendre en Suisse en septembre 2021. «Je voulais trouver un travail et un appartement ici et faire venir Mehdi chez moi. Ici, il aurait enfin pu recevoir de l'aide.» Mais Mehdi N. ne lui permet pas, ni à sa fille, de quitter le pays. Plusieurs fois, Zainab Zeaiter échoue à l'aéroport. Ce n'est que lorsque son père intervient que tout s'arrange. Avant le départ, Mehdi N. s'excuse pour son comportement.

La situation s'envenime

La nuit du Nouvel An, Zainab Zeaiter retourne chez son mari. «J'ai eu du mal à prendre pied en Suisse avec un bébé – notamment parce que je n'ai guère reçu de soutien de mon entourage», explique la jeune femme.

De retour au Liban, la situation dégénère: Mehdi N. retire les passeports suisses de Zainab Zeaiter et de sa fille. Il les conserve dans le sac en bandoulière qu'il porte toujours sur lui. «Il a commencé à me menacer avec un couteau et une arme. Si je le quittais, il me tuerait! Et il m'a frappée, explique-t-elle. Pendant cette période, j'ai subi toutes les formes de violence.»

La fuite comme dernière option

Zainab Zeaiter le sait: elle doit partir de là. En quête d'aide, elle s'adresse à l'ambassade suisse à Beyrouth. Mais celle-ci ne peut pas l'aider: c'est la législation libanaise qui s'applique. Pour Zainab Zeaiter, cela signifie concrètement qu'elle peut rentrer en Suisse, mais qu'elle doit laisser sa fille derrière elle. Car selon l'interprétation chiite, les enfants appartiennent au père. Sans le consentement de ce dernier, l'enfant ne peut pas quitter le pays. Pour Zeaiter, c'est inimaginable. Elle décide donc de fuir avec l'enfant – mais ce sont d'autres hommes qui rendent cela possible.

A l'abri de la surveillance de son mari, Zainab Zeaiter parvient à sortir les passeports du sac en bandoulière de Mehdi N. et les cache sous un tapis. Lorsqu'il oublie un jour de fermer la porte d'entrée, Zainab Zeaiter saisit l'occasion. Avec l'aide d'un boulanger du quartier, à qui elle confie tous ses bijoux en or, elle parvient à s'enfuir de Beyrouth pour rejoindre son oncle à Fanar.

Celui-ci finit par informer son père de ce qui s'est passé. «Ma famille a alors fait jouer ses relations et organisé le voyage de retour en Suisse – même sans le consentement de mon ex». C'était en juin 2022. Zainab Zeaiter est consciente de la chance qu'elle a eue dans son malheur: «Si ma famille ne m'avait pas tendu la main à ce moment-là, je serais restée prisonnière.»

L'avenir

Aujourd'hui, Zainab Zeaiter a tout ce dont elle a toujours rêvé: la désormais mère de deux enfants a trouvé en Ali Garwe, 31 ans, boxeur professionnel, un partenaire aimant et qui la soutient. Ensemble, ils construisent leurs rêves – comme l'ouverture d'une garderie à Romanshorn, sa ville de naissance, à partir de janvier 2025. «Ali m'a montré qu'il y a aussi des hommes formidables. Il est mon sauveur et le meilleur papa du monde.»

Mais aujourd'hui encore, l'ombre son ex Mehdi N. plane toujours sur la vie de Zainab Zeaiter: comme il n'accepte pas le divorce, les deux sont toujours mariés. Un mariage avec son nouveau prince charmant lui reste donc encore interdit.

Zainab Zeaiter l'avoue: «Bien que j'aie moi-même grandi dans la religion musulmane en Suisse, je ne savais pas avec quelle dureté la charia était appliquée au Liban et quelles conséquences un tel mariage pouvait avoir sur mes droits.» Il lui tient à cœur de partager son expérience «afin de mettre en garde et de protéger d'autres personnes». Son dernier conseil: «Informez-vous et gardez le contact avec vos proches. Ils sont votre filet de sécurité dans les moments difficiles.»

* Nom modifié