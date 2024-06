La Banque nationale suisse procède jeudi à un second abaissement en autant d'échéances de son taux directeur, de 25 points de base à nouveau pour le porter à 1,25%.

La BNS abaisse son taux directeur, à 1,25%

ATS Agence télégraphique suisse

La Banque nationale suisse (BNS) a porté à 1,25% son taux directeur, après avoir procédé, à nouveau à un second abaissement de 25 points de base jeudi.

Les économistes consultés par AWP excluaient tout autre scénario qu'un maintien à niveau ou un nouvel abaissement de même ampleur que le précédent, sans que se dessine une préférence pour l'une ou l'autre de ces deux options.

La décision du mois de mars marquait un tournant dans la politique monétaire helvétique, concentrée jusqu'alors sur la lutte contre l'inflation. Le renchérissement navigue depuis un an dans le couloir de 0 à 2% considéré acceptable par la BNS.

La BNS modère aussi de nouveau sa prévision d'inflation pour 2024

«La pression inflationniste a encore diminué depuis le trimestre précédent», écrit jeudi l'institut d'émission dans son relevé périodique. Ce relâchement lui permet de baisser son taux directeur de 25 points de base à 1,25%. La BNS continuera de suivre attentivement l'évolution de l'inflation et adaptera en conséquence sa politique monétaire pour que celle-ci reste dans la fourchette comprise entre 0 et +2%, considérée comme la stabilité des prix.

Pour les années 2025 et 2026, la BNS table sur une inflation de respectivement 1,1% et 1,0%. Ces projections repose sur l'hypothèse que le taux directeur reste à 1,25% sur la période. Ainsi, si le taux directeur n'avait pas été abaissé jeudi, la prévision serait plus basse, précise la BNS.

En mai, l'inflation a légèrement augmenté à 1,4%, en raison du renchérissement des loyers, des services touristiques et des produits pétroliers. L'évolution des prix des services suisses pousse en effet l'inflation à la hausse. A l'étranger, la pression inflationniste devrait également se relâcher au cours des trimestres qui viennent.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) pour l'année en cours est toujours attendue à «environ 1%». Au premier trimestre, la croissance a été modérée, encouragée par la progression dans les services tandis que la création de valeur a stagné dans l'industrie. Le chômage a de son côté légèrement progressé. L'utilisation des capacités de production pourrait en outre légèrement reculer au cours des mois à venir.

Pour 2025, la projection de croissance, nouvellement esquissée, est de 1,5% environ. La BNS reste disposée à intervenir «au besoin» sur le marché des changes.

Statu quo en Angleterre

La Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 5,25% jeudi, comme attendu, en dépit d'une inflation britannique revenue à son objectif, dans un contexte d'élections législatives au Royaume-Uni début juillet.

«C'est une bonne nouvelle que l'inflation soit retournée à notre cible de 2%», a relevé jeudi le gouverneur de la banque centrale britannique, Andrew Bailey. Toutefois, l'institution monétaire doit s'«assurer que l'inflation restera faible» dans le pays, a ajouté le responsable de la banque centrale britannique.