Le Conseil fédéral veut une baisse «exceptionnelle» des dépenses de l'Etat

Le Conseil fédéral veut faire des économies pour stabiliser le budget de la Confédération, a annoncé Viola Amherd lundi devant la presse. «Il s'agit de maintenir un Etat fort et d'avoir une marge de manoeuvre pour de futures tâches», a expliqué la conseillère fédérale.

«Nous voulons informer sur le processus prévu, mais ne donnerons pas d'informations sur le contenu des discussions à ce stade», a indiqué la présidente de la Confédération lors d'une conférence de presse à Berne avec sa collègue des finances Karin Keller-Sutter.

Le Conseil fédéral souhaite prendre des décisions d'économies pour stabiliser le budget de la Confédération en s'appuyant sur une large base, a déclaré lundi Viola Amherd devant les médias. Elle s'exprimait après les deux premières tables rondes prévues sur le sujet.

Après qu'un groupe d'experts a présenté jeudi un rapport contenant plus de 60 mesures pour alléger le budget de la Confédération, ces tables rondes étaient destinées l'une aux partenaires sociaux, l'autre aux partis. Plusieurs ministres y ont participé.

«Nous voulons informer sur le processus prévu, mais ne donnerons pas d'informations sur le contenu des discussions à ce stade», a précisé la présidente de la Confédération lors d'une conférence de presse à Berne avec sa collègue des finances Karin Keller-Sutter. «C'est confidentiel», a répondu Amherd à une question. «Tout le monde doit pouvoir s'exprimer librement».

«Avoir une marge de manoeuvre»

«Il s'agit de maintenir un Etat fort et d'avoir une marge de manoeuvre pour de futures tâches», a poursuivi la Valaisanne. «Le Conseil fédéral veut pouvoir investir quand c'est nécessaire.»"Le projet n'aura de succès que si tout le monde accepte de faire un effort supplémentaire», a estimé la cheffe du Département fédéral de la défense.

Karin Keller-Sutter a, elle, pointé le caractère «exceptionnel» de la démarche. Elle a rappelé que le déficit structurel du budget fédéral serait supérieur à 3 milliards de francs dès 2027.

D'après le groupe d'experts institué par le Conseil fédéral, il est possible d'économiser 4 à 5 milliards de francs par an. «Il faut d'abord agir sur les dépenses, qui augmentent trop fortement», a affirmé la ministre des finances. Le Conseil fédéral veut les alléger d'au moins 3 milliards dès 2027 et d'au moins 4 milliards dès 2030.

Un troisième table ronde mardi

Une troisième table ronde doit avoir lieu ce mardi avec les cantons. La semaine dernière, la Conférence des gouvernements cantonaux a appelé à ne pas procéder trop vite à des transferts de charges de la Confédération vers les cantons.

Les tables rondes marquent le début de la deuxième phase de l'examen des tâches et des subventions, a précisé Karin Keller-Sutter. Le Conseil fédéral décidera ensuite des mesures à prendre et soumettra un projet à une procédure de consultation ordinaire. Le Parlement se saisira ensuite du projet.

Le rapport d'experts demandé par le Conseil fédéral énumère des économies potentielles allant jusqu'à 5 milliards de francs à partir de 2030. Il a été élaboré par un groupe d'experts autour de Serge Gaillard, ancien chef de l'administration fédérale des finances.

Un accueil contrasté

La semaine dernière, les partis ont accueilli différemment les propositions faites: le PLR et l'UDC ont salué le rapport, le Centre a exigé une amélioration tenant compte des recettes. Le PS et les Verts ont rejeté le rapport.

Les partenaires sociaux ont également critiqué les propositions émises. Il faut «une politique financière non pas contre, mais pour la population», a ainsi écrit l'Union syndicale suisse. L'Union suisse des arts et métiers a en revanche salué l'orientation générale du rapport, mais rejeté les coupes dans l'armée et l'augmentation des impôts.