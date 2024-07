Quels sont les produits dont les prix ont le plus augmenté?

1/5 Les prix des aliments ont massivement augmenté en Suisse au cours des trois dernières années, en particulier pour certains produits.

Gabriel Knupfer

Les prix des denrées alimentaires ne connaissent guère de détente. Par rapport à l'année dernière, ils ont baissé d'à peine 0,4%. Une bien maigre diminution puisque sur les trois dernières années, les prix des produits alimentaires ont en fait augmenté en moyenne de 6,7%. Il s'agit là d'une grande tendance révélée par le nouvel indice des prix à la consommation de Comparis.

Pourtant, cette hausse des prix n'est ni uniforme, ni identique pour toutes les denrées. Il est frappant de constater à quel point les prix de divers produits ont évolué différemment: les prix de la margarine, des graisses et huiles alimentaires et du sucre ont augmenté jusqu'à 29%. En revanche, les fruits, les légumes, les pommes de terre et les champignons n'ont que légèrement augmenté.

L'alimentation représente une part importante du budget

Les raisons de la hausse des prix sont multiples, explique Dirk Renkert, expert financier chez Comparis. «D'une part, il y a des coûts de production plus élevés, comme par exemple l'augmentation des prix de l'énergie. A côté de cela, de mauvais résultats de récolte sont responsables de l'explosion des prix, par exemple en raison de l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes.»

Le problème est clair: lorsque les prix des denrées alimentaires augmentent, nous le ressentons particulièrement dans notre porte-monnaie. «Comme l'alimentation représente un bon dixième du budget de consommation, les comparaisons de prix deviennent d'autant plus importantes», explique Dirk Renkert.

L'électricité 18% plus chère qu'en 2023

D'autres biens de consommation courante sont également de plus en plus chers en Suisse. Au total, selon Comparis, les prix étaient en juin 2024 de 1,3% plus élevés qu'un an auparavant. C'est le même niveau que le renchérissement annuel officiel de l'Office fédéral de la statistique.

Pour sa comparaison, Comparis considère uniquement l'évolution des biens consommés régulièrement, comme par exemple les produits alimentaires, les médicaments ou les vêtements. Par rapport à l'année précédente, c'est le prix de l'électricité qui a le plus augmenté, avec 17,8%. Le sucre a également connu un fort renchérissement. Son prix a augmenté de 11%. Les services postaux (8,7%), les voyages à forfait (6,3%) et la margarine ainsi que les graisses alimentaires (5,5%) ont également connu une forte hausse.

Les appareils électriques et les jouets sont devenus moins chers

Mais tout n'est pas devenu plus cher l'année dernière: il y a 12 mois, les consommateurs payaient 6,2% de plus qu'en juin 2024 pour le petit électroménager. Les prix des jouets et des articles de loisirs ont connu la deuxième baisse la plus importante, soit 4,8% de moins qu'en juin 2023. Les chaussures pour femmes ont baissé de 4,5%.

En comparaison internationale, le renchérissement reste faible en Suisse. Ainsi, dans la zone euro, les prix ont augmenté de 2,9% par rapport à l'année précédente.