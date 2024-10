En bikini sur le lac de Constance, il faut transporter sa pièce d’identité

Des douaniers ont récemment contrôlé un groupe qui faisait du paddle sur le lac de Constance. Même en maillot de bain, il faut toujours avoir sa carte d'identité lorsqu'on passe une frontière. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

En maillot de bain, sur un paddle, où glisseriez-vous votre carte d'identité? Si vous pratiquez ce sport sur une eau frontalière, vous devriez sérieusement vous poser la question.

Fin septembre, des douaniers allemands ont arrêté un groupe de personnes pratiquant le stand-up paddle sur le lac de Constance, exigeant leurs papiers d'identité, rapporte «20 minutes». Les autorités rappellent que, comme pour tout voyage, une pièce d'identité est obligatoire, même pour les activités sportives. La police suisse confirme qu'il faut toujours avoir ses documents en traversant la frontière, quelle que soit la manière, bien que ces contrôles restent rares pour des baigneurs ou paddlers.

Aussi sur le Léman

Sur Facebook, la publication des douaniers a provoqué des réactions variées: certains soutiennent la mesure, tandis que d'autres la trouvent exagérée, soulignant l’ironie de contrôler les sportifs tout en laissant passer des colis étrangers sans vérification.

La police vaudoise souligne qu'il n'est pas rare de contrôler des nageurs ou paddlers sur le Léman, rappelle le quotidien. Elle rappelle qu'en l'absence de documents, l'identification peut être faite via des bases de données, mais il est toujours plus rapide et préférable de porter une pièce d'identité pour traverser une frontière, même sur un lac.