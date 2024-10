Il n'a plus été vu depuis lundi

Sacha ne peut pas s'exprimer. Il a quitté une fondation de Concise (VD) le 21 octobre. Photo: DR

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Lundi 21 octobre 2024, en fin d’après-midi, le jeune Sacha, âgé de 19 ans, a disparu d’une fondation, à Concise (VD). Ce jeune homme souffre d’un trouble du spectre de l’autisme et n’arrive pas à s’exprimer.

Malgré d’importantes recherches, il n’a pas encore pu être retrouvé. Sacha mesure 1m92, il a la peau blanche et est de corpulence mince. Ses cheveux sont courts et châtains, ses yeux sont verts et il porte des lunettes.

Toute information doit être communiquée à la police

Au moment de sa disparition, il portait un pull gris et noir avec capuchon, avec une inscription jaune «Columbus», un jeans bleu foncé et des baskets «Adidas» bleues. Il porte un collier avec une plaquette mentionnant son nom, son adresse et les numéros de téléphone de ses parents.

La police vaudoise demande à toutes les personnes ayant des informations, ou ayant vu Sacha, de prendre contact avec elle au +41 21 343 15 10. Il est également possible de se rendre au poste de police le plus proche.