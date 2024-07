Un homme de 24 ans se noie mystérieusement à St-Gingolph

Plusieurs personnes présentes autour ont alors sauté à l’eau, tentant de porter secours à la victime. (Image d'illustration)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Il nageait au large de la plage de St-Gingolph, en Valais, vers 15h le lundi 8 juillet. Puis, l'homme, un Guinéen âgé de 24 ans, a soudainement coulé, indique la police cantonale.

Plusieurs personnes présentes autour ont alors sauté à l’eau, tentant de porter secours à la victime... en vain. Alertés, les plongeurs de l’OCVS144, dont l’un a été héliporté sur place, sont parvenus à sortir l’homme de l’eau.

Décédé sur place

Une réanimation a immédiatement été entreprise, poursuivie par le médecin d’Air-Glaciers. Mais c'était peine perdue: l’homme est décédé sur les lieux.

Outre la Police cantonale, l’OCVS144, les plongeurs du secours aquatique OCVS, la Police intercommunale du Haut-Lac, la Brigade du lac de la Police cantonale vaudoise, Air-Glaciers ainsi que le Centre de secours et incendie du Haut-Lac, le CSI Chablais VS et un First Responder ont participé au sauvetage. Le Ministère public a ouvert une instruction en collaboration avec la Police cantonale valaisanne.