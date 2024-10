En Suisse, certains médicaments sont menacés par une rupture de stock. Photo: imago/photothek 1/7

Michael Hotz

La présidente des pharmaciens suisses a tiré la sonnette d'alarme: «Il manque entre 700 et 1000 médicaments. Depuis quelques années, la situation se dégrade», a prévenu Martine Ruggli, présidente de l'association Pharmasuisse. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision SRF, elle a évoqué d'importantes pénuries de médicaments se profilant dans les prochains mois.

Avec l'arrivée de l'hiver, période où les maladies augmentent et où la demande en médicaments est particulièrement élevée, la situation pourrait devenir encore plus préoccupante. Mais de quels médicaments manque-t-on plus précisément en Suisse?

Pénurie d'antibiotiques et de sprays contre l'asthme

Le site web drugshortage.ch fournit un aperçu des pénuries de médicaments soumis à ordonnance. Selon ce dernier, 724 d'entre eux ne sont actuellement pas disponibles. «Les antibiotiques sont particulièrement importants pour l'hiver», explique Enea Martinelli, pharmacien-chef du groupe hospitalier bernois FMI et vice-président de Pharmasuisse, confirmant ainsi le constat de Martine Ruggli. Parmi les produits utilisés contre les maladies bactériennes, il manque pour le moment près de 100 produits. Enea Martinelli fait référence à la pénurie d'amoxicilline et de co-amoxicilline, souvent prescrits pour les infections de la gorge, du nez et des oreilles. Les alternatives, telles que la clarithromycine et l'azithromycine, commencent également à être touchées par ces pénuries.

Outre les antibiotiques, il existe aussi une pénurie de psychoanaleptiques, dont font partie les sprays contre l'asthme et les médicaments contre le TDAH. Il manque 74 préparations de ce type. De plus, 58 analgésiques sur ordonnance, dont des opioïdes comme le fentanyl et l'oxycodone, sont également en rupture. Ces derniers sont utilisés abusivement comme drogues aux États-Unis et ont entraîné une vague de personnes dépendantes.

Le remède miracle de Donald Trump fait défaut

L'expert Enea Martinelli fait remarquer que le nombre de médicaments manquants d'un groupe n'est pas forcément significatif à lui seul: «La question est toujours de savoir combien d'alternatives existent. Ainsi, il se peut qu'un chiffre soit élevé, mais qu'un changement ne pose aucun problème et qu'il existe suffisamment d'alternatives.» Il cite comme exemple les remèdes contre les maladies liées à l'acidité, dont il manque actuellement 24 préparations. En revanche, pour les antiépileptiques et les antiparkinsoniens, le nombre de préparations non disponibles est faible, mais il n'existe pratiquement pas de médicaments de substitution.

Même l'ibuprofène, un analgésique très apprécié, connaît actuellement une pénurie. Il est néanmoins possible de se rabattre sur l'aspirine ou le paracétamol.

La pénurie de finastéride n'est pas particulièrement importante pour la santé en Suisse. Il s'agit de l'un des produits capillaires les plus populaires au monde. Le candidat à la présidence américaine Donald Trump, par exemple, l'utilise.