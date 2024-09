Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Une instruction pénale a été ouverte par la Procureure de service afin des déterminer les causes et les circonstances de cet accident. Photo: Police neuchâteloise

Un ouvrier a été heurté et gravement blessé par un véhicule qui manœuvrait dans le tunnel, dans la zone de chantier fermée à la circulation, le mercredi 11 septembre vers 15h05.

Un équipage d’ambulancier qui circulait normalement dans le tunnel avec une ambulance et qui ont été témoins du drame ont immédiatement porté secours à la victime. Rapidement renforcé par un SMUR, et malgré les efforts des intervenants, la victime, un homme d’une cinquantaine d’années et domicilié hors du canton est décédé sur place.

Conducteur fortement choqué

Fortement choqué, le conducteur du véhicule impliqué a été pris en charge par une deuxième ambulance et conduit au RHNe de Neuchâtel. Ce tragique accident de travail a nécessité l’intervention de 6 patrouilles de gendarmerie, notamment pour la gestion de la déviation du trafic qui a causé d’importants bouchons en raison de travaux sur l’itinéraire de déviation.

Les pompiers du DPS Couvet sont intervenus, ainsi que les Ambulances des Vallées avec deux véhicules et des ambulanciers. Le Care team s’est rendu sur place pour le soutien aux personnels du chantier.

Une instruction pénale a été ouverte par la Procureure de service afin des déterminer les causes et les circonstances de cet accident. Le tunnel de la Clusette a été fermé à la circulation jusqu’à 20h20 pour les besoins de l’intervention, du constat technique et des différents actes d’enquête de la police neuchâteloise.