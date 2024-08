La Migros se moque de la Coop sur Instagram... Et ça cartonne!

La Coop a pris la boutade «sportivement».

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Et vous, vous avez perdu la boule? Comprenez: faites-vous vos courses à la Coop? C'est en tout cas ce que sous-entend sa concurrente, la Migros, dans un post publié sur le compte Instagram du géant orange le 13 août dernier.

La photo montre un homme aux pieds chaussés de sandales Migros, poussant un chariot de la Coop. La légende indique sobrement: «Quand la chaleur te fait complètement perdre la tête». En pleine canicule, la publication a cartonné, et a été likée plus de 18'000 fois.

Choisir ses produits et ses tongs

Ce post a-t-il fait suer la Coop? Visiblement pas. La société coopérative a même commenté la publication de son concurrent: «Notre fidèle client, Pascal». Et ça n'est pas juste pour se donner bonne figure.

Interrogé sur la pratique, le porte-parole de Coop, Kevin Blättler, répond avec humour. «Cette image montre que la liberté de choix pour notre clientèle est importante pour nous: elle doit avoir le choix non seulement dans notre vaste assortiment, mais aussi dans le choix de sa chaussure pour faire ses achats chez nous», ironise le communicant.

Migros aussi ciblée

Il ajoute que l'image «n'a pas déclenché chez nous de poussée de chaleur malgré le temps chaud.» Cette connivence n'est pourtant pas travaillée, Migros n'ayant pas contacté son concurrent direct avant de lancer cette pique sur Instagram.

Le premier employeur de Suisse confirme que son tacle doit être pris comme un clin d'œil, et est avant tout destiné à être humoristique. «Migros est également parfois la cible de posts similaires de la part de concurrents et d'autres détaillants, précise Melanie Ott, du service médias et réseaux sociaux. Nous prenons cela aussi avec humour.» Ces posts fonctionnent bien et font sourire les followers du géant orange, ajoute-t-elle.

Pas illégal

En Suisse, les publicités comparatives sont rares. Mais la pratique n'est pas illégale. Le rapprochement se fait généralement au niveau des prix, au risque de contrevenir à la loi sur la concurrence déloyale. En effet, cette dernière proscrit la comparaison «inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire».

Dans ce cas précis, il ne s'agit pas vraiment de comparaison, plutôt d'une boutade, qui s'aligne sur le ton plutôt léger du compte Instagram de la Migros. La section vaudoise gère d'ailleurs son propre compte de mèmes sur le réseau social de Meta, surfant sur la vague des nombreuses parodies de son thé froid devenu culte.