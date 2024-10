Il sort un couteau dans le bus, des écoliers paniquent!

Contactée par Blick, la police assure que la population n'est pas en danger que les investigations se poursuivent. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Après l'ado poignardé à Nyon, une nouvelle alerte à la lame dans le canton de Vaud? C’est cette fois une maman vaudoise tourmentée qui prend la plume à l’attention des habitants du village de Bussy-sur-Moudon, paisible commune située dans le district de la Broye-Vully. «Je souhaite attirer votre attention sur un incident préoccupant qui s’est déroulé jeudi 26 septembre, vers 13h25, dans le bus postal transportant les enfants du village à l’école, écrit-elle dans le groupe Facebook de la localité. Ma fille et d’autres enfants du village ont été confrontés à un individu déjà présent dans le bus, dont le comportement était particulièrement inquiétant.»

Selon cette femme, l’homme dont elle dresse le portrait-robot serait âgé d’environ 70 à 75 ans et aurait des cheveux gris, des yeux bleus, et une posture un peu voûtée. Celui-ci «manipulait des objets métalliques puis a même ouvert un couteau en présence des enfants, ce qui a provoqué une grande frayeur».

Paroxysme de l’angoisse? «En sortant du bus, il s’est mis la lame du couteau sur la joue en demandant aux enfants s’ils avaient peur, assure la mère de famille. Heureusement, aucun enfant n’a été blessé, mais l’incident les a fortement perturbés. Certains sont sortis du bus en courant à l’arrivée à l’école et ont averti leurs maîtresses.»

Investigations en cours

Celle qui tire la sonnette d’alarme indique avoir signalé l’incident aux autorités et appelle la population du coin à la vigilance. Elle lance une demande concrète: «Les bus publics ne garantissent aucune surveillance, ce qui représente un réel danger. C’est pourquoi nous sollicitons l’Association Intercommunale Scolaire de Moudon (AISMLE) afin de mettre en place un bus scolaire dédié aux plus grands, ou d’imaginer un bus plus grand capable de transporter tous les enfants de manière sécurisée.»

Contactée par Blick, la police cantonale vaudoise confirme avoir été sollicitée le vendredi 27 septembre à ce propos, mais évoque un homme d’une cinquantaine d’années. En outre, elle tempère le témoignage publié sur les réseaux sociaux: «[Cet homme] aurait sorti un couteau, sans menacer personne, ni par des gestes, ni par des paroles selon les informations reçues, mais vraisemblablement pour éplucher un fruit à la sortie du bus, selon les témoins, écrit dans un courriel la sergente-majore Florence Frei, spécialiste en communication. Aucune plainte n’a été déposée.»

La spécialiste en communication développe: «Afin de rassurer les parents, les élèves et la population, des patrouilles de proximité ont été mises en place à proximité de l’arrêt de bus concerné. Un homme a été identifié par la gendarmerie et les investigations se poursuivent.»