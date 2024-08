Les mois de mai et juin humides en Suisse sont oubliés! Les campings affichent complet alors que les affaires dans les hôtels et les appartements de vacances sont florissantes. Les visiteurs étrangers contribuent largement à cette envolée tant attendue.

1/12 Ralf Steinmann gère avec sa partenaire le camping Rausenbach à Maur (ZH).

Martin Schmidt

Depuis quelque temps désormais, le soleil est au rendez-vous. À l'image d'autres endroits en Suisse, le camping Rausenbach au bord du lac de Greifen (ZH) affiche complet depuis plusieurs semaines. Les enfants s'amusent pendant que les parents se repose à l'ombre: «Nous avons pu rattraper une grande partie des pertes subies au début de l'été», déclare Ralf Steinmann à Blick. Il gère le site avec sa partenaire. Selon lui, il ne manque plus que 200 nuitées pour atteindre le niveau de l'année précédente.

Et cela n'était pas gagné. En mai et juin, les campings suisses ont souffert des semaines de pluie. À eux seuls, les 25 campings du TCS ont perdu 8% de leurs nuitées par rapport au premier semestre 2023. Depuis, les campings sont pleins à craquer dans tout le pays. En un mois seulement, le TCS a pu réduire le retard par rapport à l'année précédente à 4,8%. Les espoirs que le déficit devienne positif avant la fin de l'année grandissent.

La chasse au rattrapage se poursuit

Au camping Rausenbauch, ce sont surtout les clients suisses qui stimulent actuellement les affaires. La locataire saisonnière Irma Portmann profite elle aussi du soleil devant sa caravane. «On est dans la nature, tout est beaucoup plus ouvert et décontracté et on n'est pas tenté de faire encore des travaux de bureau ici», rigole cette Lucernoise qui fait sensation au camping.

Fan de camping, Marcel Moser (48 ans) de Dübendorf (ZH) apprécie la liberté: «On peut prendre son petit-déjeuner et manger quand on veut. Et les enfants peuvent jouer dehors sans crainte.»

Dans les domaines de la navigation, des excursions et des remontées mécaniques, les entreprises sont également en train de rattraper leur retard après un début d'été humide, comme le montre un sondage de Blick. Ainsi, les remontées mécaniques d'Arosa (GR) ont atteint des valeurs record au cours des deux dernières semaines. «On ne fera vraiment les comptes qu'à la fin de la saison d'été», explique le directeur Philipp Holenstein, qui se veut confiant.

L'hôtellerie sur la voie des records

Dans ce que l'on appelle la parahôtellerie, les affaires marchent généralement comme sur des roulettes. Les villages de vacances Reka, par exemple, gagnent plus d'argent que l'année précédente. Et les réservations pour la fin de l'été et l'automne sont réjouissantes. Les Auberges de Jeunesse Suisses ont quant à elles pu maintenir leur niveau au premier semestre. Et Interhome progresse à nouveau dans le domaine de la location d'appartements de vacances par rapport à l'année dernière. Ce qui frappe, c'est que le conseil personnalisé est extrêmement demandé cette année.

Irma Portmann de Ruswil (LU) profite du soleil devant sa caravane. «On est dans la nature, tout est beaucoup plus ouvert et décontracté et on n'est pas tenté de faire encore des travaux de bureau ici.»

Dans l'hôtellerie suisse aussi, les clients étrangers remplissent les lits. Grâce à eux, de nombreux établissements touristiques battent à nouveau des records en termes de nuitées.

Publicité

Les visiteurs américains découvrent la Suisse

Les campagnes publicitaires à l'étranger portent leurs fruits. Le Lenkerhof à Lenk (BE) peut en témoigner. L'hôtel cinq étoiles supérieur a augmenté sa présence à l'étranger. «En fait, nous pensions que l'effet ne se ferait pas sentir avant deux ou trois ans, explique à Blick le codirecteur Jan Andreas Stiller. Mais nous avons pu attirer des visiteurs internationaux dès cet été», ajoute-t-il. Le nombre d'hôtes en provenance d'Asie, d'Amérique et d'Angleterre a particulièrement augmenté.

L'hôtel Lenkerhof a intensifié sa publicité à l'étranger.

«Parallèlement, nous avons pu maintenir le niveau de notre clientèle suisse», se réjouit Jan Andreas Stiller. L'établissement a pu augmenter nettement la part des clients étrangers, qui représente désormais 20% et se situe même au-dessus des attentes pour la saison d'été.

Pour l'hôtel, cette évolution présente un grand avantage: «Les clients suisses réservent beaucoup plus rapidement, mais ne réservent pas du tout lorsque la météo n'est pas favorable. Les clients étrangers réservent plus tôt, restent plus longtemps et sont en général moins dépendants de la météo», résume Jan Andreas Stiller.

Plus de clients étrangers que de Suisses

Ferry Wey est directeur des trois hôtels lucernois Schüssel, Beau Séjour et Villa Maria. Il se montre également très satisfait des affaires estivales actuelles. Les établissements sont axés sur les voyageurs individuels. Le groupe cible primaire est constitué de Suisses et de Suissesses. «Nous enregistrons toutefois une demande croissante de la part des clients américains. Leur intérêt compense le comportement de réservation toujours hésitant des clients de l'espace asiatique», explique Ferry Wey.

Publicité

Pour la première fois depuis la pandémie de Covid, les hôtes étrangers assurent dans l'hôtellerie plus de nuitées que les hôtes nationaux. Au premier semestre, ils ont augmenté leurs nuitées d'environ 5% pour atteindre 10,1 millions de nuitées.

Mais les hôtes suisses restent très importants avec environ 10 millions de nuitées, même si ce chiffre a légèrement baissé. Les vacances en Suisse sont toujours aussi appréciées par la population. Si la météo exceptionnelle se maintient, les entreprises touristiques suisses devraient à nouveau battre quelques records.