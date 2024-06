Comment traverser la Suisse après la destruction de l'A13

1/6 Les dommages causés à l'A13 dans les Grisons augmentent les embouteillages lors de la traversée des Alpes pendant les vacances d'été.

Jean-Claude Raemy

L'interruption de l'A13 près de Misox (GR) est un problème pour le début des vacances d'été: le deuxième axe nord-sud le plus important du pays, qui est aussi l'itinéraire habituel d'évitement du Gothard via le San Bernardino, restera impraticable pendant des semaines.

L'autoroute A13 devrait rouvrir au trafic à partir du 10 juillet sur une piste par direction. L'OFROU l'a annoncé sur place mercredi. Les autres pistes seront rouvertes à la fin de l'année. Les travaux de remise en état avancent rapidement, s'est réjoui Marco Fioroni, directeur de la filiale de l'Office fédéral des routes (OFROU) de Bellinzone.

Les embouteillages au tunnel du Gothard seront donc interminables. Ils atteindront leur point d'orgue lorsque les vacanciers du nord de l'Europe se dirigeront vers l'Italie. Dans certains Länder allemands, les vacances d'été ont déjà commencé, mais dans les grands Länder du sud, la Bavière et le Bade-Wurtemberg, elles ne commencent que vers la fin juillet. Aux Pays-Bas, les vacances commencent entre le 6 et le 20 juillet, selon les régions.

Contourner à grande échelle!

Ceux qui ne veulent pas s'infliger le goulet d'étranglement du Gothard peuvent éviter complètement la Suisse. En Autriche, l'autoroute du Brenner entre Innsbruck et Bolzano, avec ses 30 tunnels, est idéale pour traverser les Alpes. Il est aussi possible de contourner la Suisse par l'ouest. Depuis Chamonix, il faut passer par le tunnel du Mont-Blanc pour rejoindre Courmayeur dans la vallée d'Aoste en Italie. Une autre alternative est envisageable: traverser la Suisse romande puis le Valais par le tunnel du Grand-Saint-Bernard jusqu'à Aoste.

Le trajet Amsterdam-Florence se fait en 15 heures de route via le Gothard. Via la France et le tunnel du Mont-Blanc, il faut compter près de 17 heures. De Karlsruhe à Florence, il faut compter un peu plus de 9 heures via le Gothard. Via Innsbruck, 10 heures, via le Grand Saint-Bernard, 11 heures. Il vaut la peine de jeter un coup d'œil sur le temps supplémentaire attendu en raison des embouteillages dans les différents tunnels.

Les Alpes peuvent aussi être traversées en été par d'innombrables cols. Mais les routes sont longues, sinueuses et ne sont pas une option pour les Néerlandais avec des caravanes.

Publicité

Swiss et les CFF réagissent avec calme

Existe-t-il d'autres moyens de transport? «Actuellement, nous avons suffisamment de places pour transporter des voyageurs supplémentaires dans les trains existants», indique-t-on aux CFF.

De son côté, Swiss ne prévoit pas d'augmenter ses vols vers l'Italie en raison de la situation au Gothard. Les routes entre Zurich ou Genève et Lugano ne seront à nouveau à l'ordre du jour que «dans quelques années», au plus tôt.