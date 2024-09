Des milliers de touristes se retrouvent bloqués en Haut-Valais

Depuis les inondations et glissements de terrain de jeudi matin, une coulée de boue coupe la vallée de Saas du monde extérieur. 2200 touristes sont désormais bloqués dans cette région du Haut-Valais. Le secteur hôtelier s'inquiète de l'effet de tels événements.

1/6 Suite à un glissement de terrain, la vallée de Saas est coupée du monde au moins jusqu'à dimanche.

De fortes pluies dans le Haut-Valais ont provoqué jeudi des inondations et des glissements de terrain. La vallée de Saas a été particulièrement touchée et coupée du monde après que la route cantonale a été ensevelie par une coulée de boue au moins jusqu'à dimanche.

«2200 touristes sont actuellement dans la vallée de Saas», explique Simon Bumann, porte-parole de l'état-major de conduite régional, à Blick. Les vols ne sont actuellement possibles que pour les ouvriers et les employés des entreprises. «Le canton est en train de clarifier avec l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) si les vols en hélicoptère sont autorisés pour les touristes», explique le porte-parole. Certains travailleurs auraient déjà été évacués par avion jeudi.

Pont aérien pour les touristes bloqués dans la vallée

Les vols d'évacuation, qui nécessitent l'aval de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), auront lieu ce vendredi entre 16h00 et 19h00, par des hélicoptères d'Air Zermatt. «Parmi les touristes bloqués se trouvent de nombreux seniors, pas forcément tous pressés de repartir», a précisé à Keystone-ATS Simon Bumann. Cela réduira d'autant le nombre d'évacuations nécessaires.

La noria d'hélicoptères partira de Saas-Fee pour déposer les touristes à Stalden, à quelques minutes de vol. De là, les personnes concernées pourront rejoindre la plaine via le train, le car ou leurs propres moyens. Il en coûtera 140 francs pour profiter de ces vols d'évacuation, précise le Walliser Bote, et il n'est pas nécessaire de s'annoncer à l'avance.

«Les gens se demandent s'ils veulent encore passer des vacances dans la vallée de Saas»

«Les touristes sont en grande partie des Suisses», ajoute le porte-parole, qui travaille comme directeur de la société Saastal Bergbahnen AG. Les autres touristes viennent surtout du Benelux et d'Allemagne. Il n'y a, en revanche, pas de problème de place. 10'000 lits au total sont disponibles dans la vallée de Saas.

Pour le secteur hôtelier, cet événement arrive à un moment défavorable, comme l'explique Klaus Habegger de l'Association hôtelière du Valais. Il est également le chef de l'hôtel cinq étoiles Walliserhof à Saas-Fee. «C'est la quatrième fois que nous sommes coupés du monde extérieur. Avec de telles nouvelles, les gens réfléchissent naturellement à deux fois avant de passer leurs vacances dans la vallée de Saas, bien que les conditions de vacances soient incroyables.»

Il craint un effondrement des réservations et espère que ses compatriotes seront là dès que l'accès à la vallée sera à nouveau libre. «Nous comptons sur la solidarité de la population suisse.»

«Comment assurer un bon service envers notre clientèle?»

C'est un coup dur. D'autant plus que ce dimanche, le long de la rue du village, devait se dérouler la «Genussmeile», durant laquelle les hôteliers et les restaurateurs de la région proposent leurs spécialités. Les clients habitués de l'événement ne pourront pas se rendre à Saas-Fee pour le week-end. «Plus la fermeture dure longtemps, plus les défis logistiques sont importants. Qu'en est-il de la nourriture? Comment assurer un bon service envers notre clientèle?»

Klaus Habegger souhaite remettre des bons aux hôtes qui ont été privés de leur séjour. Pour les 60 hôtes qui resteront plus longtemps en raison de la situation, il propose un prix fortement réduit. En outre, un programme d'activités a été mis sur pied, comprenant notamment un tour en Segway.