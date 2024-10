L'envie d'assister à des phénomènes naturels (ici des nuées d'étourneaux au-dessus de la mer danoise) influence souvent notre comportement en matière de réservation de voyages. Photo: Shutterstock / Albert Beukhof 1/6

Jean-Claude Raemy

Pour beaucoup, les vacances sont la période la plus importante de l'année. Nous nous reposons et faisons de nouvelles expériences. Mais qu'est-ce qui est réellement important pour nous?

C'est ce que révèle l'étude «Unpack '25» publiée par le portail Hotels.com, qui appartient au groupe Expedia. Pour ce faire, 25'000 voyageurs adultes de 19 pays, dont 2000 en Suisse, ont été interrogés. Blick présente les principales tendances de voyage identifiées par cette étude.

La gastronomie, essentielle

Ce n'est pas seulement l'hôtel qui est important, mais aussi l'offre gastronomique locale. Sur Hotels.com, les commentaires positifs sur les restaurants d'hôtel, les talents culinaires et les bars ont augmenté de 40% en une année. Les deux tiers (67 %) des voyageurs suisses indiquent qu'ils réservent plutôt là où il y a un service de chambre d'un restaurant d'hôtel réputé. Pour 34%, les tables réservées exclusivement aux clients de l'hôtel sont un «critère principal» lors de la réservation.

Tout compris!

Les complexes hôteliers «tout compris» sont de plus en plus populaires. La génération Z, les personnes nées entre la fin des années 1990 et les années 2000, sont également attirées par les all-inclusive. 42% d'entre eux déclarent même qu'un complexe hôtelier tout compris est leur type d'hôtel préféré. 63 % préfèrent les complexes hôteliers tout compris situés directement sur la plage. Les Suisses de cette génération apprécient le stress minimal (48%), la facilité de réservation (44%) et le «sentiment de luxe» de l'offre sans complications.

Le set-jetting reste un succès populaire

On regarde tous des séries ou des films et nombreux sont ceux qui s'en inspirent pour choisir leur destination. La tendance à ce que l'on appelle le «set-jetting», qui consiste à voyager vers des destinations qui étaient les lieux de tournage, n'est pas nouvelle, mais elle continue de gagner en importance. 74% des voyageurs suisses indiquent que les films, les services de streaming et les séries télévisées ont influencé le choix de leur destination. Parmi ces émissions influentes, on trouve par exemple «Emily in Paris», «The Real Housewives of Dubai», «And Just Like That» ou encore les lieux et les studios de grands succès comme «Game of Thrones» ou «Harry Potter».

Les lieux de vacances «de second rang» ont la cote

Faire du sur-tourisme? Pas de ça chez nous! De plus en plus de voyageurs sont tentés de visiter des lieux dits «de second rang», mais tout aussi passionnants, plutôt que les gros sites touristiques habituels. En effet, 54% des personnes interrogées en Suisse indiquent qu'elles préfèrent les endroits moins connus et qu'elles les visiteront probablement lors de leur prochain voyage. Peut-être Parme plutôt que Milan, Reims plutôt que Paris, Abu Dhabi plutôt que Dubaï, Krabi plutôt que Phuket ou Boston plutôt que New York.

Pouvoir observer des phénomènes naturels

En avril 2024, les États-Unis ont connu une éclipse totale de soleil et des centaines de milliers de personnes s'y sont rendues spécialement pour l'occasion. Les Suisses n'ont pas fait exception. 86% d'entre eux déclarent qu'ils entreprendraient des voyages pour voir un phénomène naturel en direct. Les aurores boréales sont particulièrement appréciées: 68% des Suisses aimeraient les voir. Les phénomènes géologiques tels que les volcans, les geysers et les sources chaudes arrivent en deuxième position avec 30%. En tout cas, les phénomènes passionnants ne manquent pas. Le plancton bioluminescent en Floride ou aux Maldives, les marées gigantesques dans l'est du Canada, l'observation d'énormes nuées d'étourneaux au Danemark ou en Grande-Bretagne, ou encore les safaris d'aurores boréales dans le nord de la Scandinavie ou en Alaska sont autant d'attractions à succès.

A la recherche de produits particuliers

Les cadeaux des collègues et les articles des influenceurs sont aussi une source d'inspiration: certains produits semblent tout simplement irrésistibles. Du chocolat au lait de chameau de Dubaï? Des produits de soin de la peau spéciaux d'Asie? Des souvenirs exclusifs d'animation japonaise? 71% des voyageurs suisses font du shopping pendant leurs vacances. Un pourcentage incroyable de 31% des Suisses affirment même avoir entrepris un voyage uniquement pour acheter à l'étranger un objet qui n'existe pas en Suisse.