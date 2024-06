Jean Tschopp déplore l'inaccessibilité des Rochers de Naye aux personnes handicapées. En 2017, l'artiste Saype avait peint la montagne à la peinture bio.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

«Chaque fois que je retrouve cette vue, je la trouve incroyable», souffle Roger Federer en observant les paysages vallonnés des Avants (VD). Assise dans le petit train du Montreux-Oberland bernois (MOB), la star du tennis fait la promotion des petites lignes pittoresques pour le compte de Suisse Tourisme.

Un bonheur que les personnes en situation de handicap n’ont jamais pu partager, avec ou sans le Maestro. En effet, les gares du MOB ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants. «Comme 20% des gares CFF de Suisse», déplore Jean Tschopp, conseiller national vaudois, selon les chiffres de l’Office fédéral des transports (OFT).

Admirer les marmottes? Pas en chaise roulante

Le Socialiste a déposé une interpellation au Conseil national, le 14 juin. Le secrétaire général de l’association Cap-Contact s’étonne qu’autant d’arrêts soient totalement inatteignables aux personnes à mobilité réduite. «C’est l’été, vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez aller admirer les marmottes aux Rochers-de-Naye (VD)? Aucune possibilité d’accès en transports publics», s’indigne le député.

Les Rochers de Naye, un spot prisé pour observer les marmottes. Encore faut-il y accéder.

Suite à son interpellation, l’OFT a communiqué sur l’accessibilité des gares de Suisse. Selon les derniers chiffres, 80% de tous les voyageurs profitent désormais d’aménagements adaptés aux personnes handicapées. Au total, 1089 stations ferroviaires sont accessibles, sur les 1800 que compte le pays.

Pas conforme à la loi

Les CFF avaient jusqu’au 1er janvier 2024 pour simplifier l’accès aux gares, au risque de ne pas respecter la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand). Les personnes bénéficient par exemple d’une aide spéciale des CFF pour monter dans les trains.

Le MOB n’est-il pas soumis à cette loi? «Je ne connais pas les détails donnés par cette compagnie pour justifier leurs gares qui ne sont pas adaptées, relève Jean Tschopp. Mais je m’interroge sur leurs critères. Les gens aiment se rendre aux destinations qu’elle propose et là, pour certaines personnes, c’est totalement impossible.»

Aucune navette proposée

L’élu socialiste souligne qu’il n’est possible de monter en voiture que jusque dans les Hauts-de-Caux, et qu’aucune navette ne fait le trajet jusqu’aux Rochers de Naye. «Un grand effort marketing a été fait pour mettre ce train en avant, dans des paysages très contemplatifs, souligne l’élu socialiste. On peut regretter que beaucoup de monde ne puisse pas en profiter. D’autres gares et lieux touristiques restent inaccessibles pour les personnes en situation de handicap.»

Dans quelques mois, l’initiative populaire Inclusion sera déposée. «Ce texte est très important, insiste le député. Il vise à atteindre l’égalité dans les faits. Dans leur vie de tous les jours, les personnes en situation de handicap sont encore discriminées ou laissées de côté.»

En attendant, le Conseil fédéral devra se prononcer sur la situation du MOB, et sa conformité à la LHand. Jean Tschopp demande également si un plan existe pour rénover tous les arrêts inaccessibles.