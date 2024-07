Un nouveau classement de Carpathia dévoile les boutiques en ligne préférées des Suisses. En termes de chiffre d'affaires, Galaxus n'est plus qu'à 300 millions de francs, derrière Zalando. Les plateformes chinoises Temu et Shein jouissent d'une ascension fulgurante.

Les Suisses commandent le plus souvent sur ces 10 boutiques en ligne

1/5 Galaxus a augmenté son chiffre d'affaires l'année dernière pour atteindre 1,35 milliard de francs.

Gabriel Knupfer

Les achats en ligne font désormais partie du quotidien des Suisses. Après un recul l'année dernière, les boutiques en ligne suisses ont remonté la pente en 2023: «Un tiers du top 30 a diminué, deux tiers ont stagné ou ont augmenté», écrit la société de conseil Carpathia à propos de son classement annuel des chiffres d'affaires des e-boutiques.

Les choses se passent particulièrement bien pour Galaxus. La filiale de Migros a vu son chiffre d'affaires passer de 1,035 milliard à 1,35 milliard de francs et n'est plus qu'à 300 millions de francs derrière le leader du prêt-à-porter Zalando. Le géant de la mode a vu son chiffre d'affaires baisser – la faute sans doute à la concurrence croissante venue de Chine.

La troisième place est occupée par Digitec, autre magasin de l'univers Migros, qui a toutefois dû céder des parts de marché à sa sœur Galaxus. Les magasins Ricardo et Microspot, filiale de Coop, ont également vu leur chiffre d'affaires baisser en ligne.

Temu et Shein ont conquis le coeur des Suisses

Le géant en ligne chinois Temu, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 350 millions de francs en partant de zéro, est LA nouvelle venue dans le top 10. L'entreprise fait régulièrement l'objet de critiques pour concurrence déloyale. Concrètement, Temu ne serait pas très regardant sur les règles suisses en matière de sécurité des produits. Mais cela ne semble pas décourager les consommateurs.

Malgré sa réputation douteuse, Shein connaît également une ascension fulgurante dans notre pays: le distributeur chinois de mode à bas prix a plus que triplé son chiffre d'affaires, qui atteint désormais 220 millions de francs. L'entreprise est considérée comme l'incarnation de la fast fashion – une mode jetable et rapidement conçue, produite et vendue à bas prix.

Les grands commerçants en ligne gagnants

Avec Aliexpress, les trois grands commerçants en ligne chinois ont réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 960 millions de francs en Suisse. C'est plus que ce que le plus grand commerçant en ligne du monde, Amazon, vend dans notre pays. L'année a été particulièrement fructueuse pour les grandes places de marché, selon Carpathia, qui cite les gains de Galaxus, Amazon, Temu et Shein notamment.