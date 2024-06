La centralisation des achats doit permettre au groupe Migros de mutualiser ses volumes de commandes (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération des coopératives Migros (FCM) a désigné Florian Decker pour prendre les rênes de la nouvelle unité Approvisionnement, née de la décision fin mai de centraliser les achats des enseignes Migros, Denner, Migrolino et Migros Online.

Un atout pour la centralisation

Le nouveau responsable, débauché auprès d'Edeka, entrera en fonction au 1er septembre. Formé à la Haute école allemande pour l'économie et la gestion d'entreprise (FOM), le jeune quadragénaire pilote depuis 2020 la centrale d'achat du géant allemand de la distribution.

«Fort de sa longue et riche expérience dans le commerce de détail alimentaire chez Edeka, il sera pour nous un atout dans la mise en place et la gestion de l'approvisionnement centralisé du groupe Migros,» se félicite le patron de la FCM, Mario Irminger, cité dans le communiqué diffusé vendredi. La centralisation des achats doit permettre au groupe Migros de mutualiser ses volumes de commandes et de bénéficier de conditions plus avantageuses auprès de ses fournisseurs.