L'ombre du féminicide de Binningen (BL) plane toujours sur la ville bâloise. Un homme a tué sa femme et a ensuite sauvagement démembré son corps. Une amie de l'ex-finaliste de Miss Suisse et du principal suspect partage aujourd'hui un récit bouleversant.

Aurelia Schmidt

Ivana L. aurait été battue à de multiples reprises par son mari avant d'être sauvagement tuée par ce dernier. Photo: Facebook

Mi-février, la commune de Binningen, dans le canton de Bâle-Campagne, a été le théâtre d'un féminicide qui a choqué bien au-delà des frontières nationales: Thomas L.* aurait étranglé à mort sa femme Ivana L.*, ancienne finaliste de Miss Suisse et mère de deux enfants. Il aurait ensuite broyé les morceaux de son corps à l'aide d'un mixeur dans la buanderie et les aurait dissous dans un produit chimique.

«Elle nous a jamais parlé que ce qu'elle vivait»

Frieda Hodel, entrepreneuse et influenceuse suisse, connaissait bien Ivana L. Elle était proche aussi bien de la victime que de l'auteur présumé, pourtant elle n'avait pas remarqué de désaccord dans leur relation. «Parfois, nous ne voyons que ce que l'on nous montre. Une façade parfaite, une famille apparemment heureuse», pouvait-on lire dans les lignes de Frieda Hodel – supprimées depuis – sur Instagram. «Mais derrière cela peut se cacher tant de souffrance – et nous n'avons pas vu cela chez une de nos amies.»

« «Son mari la battait, encore et encore. Personne ne l'a remarqué. Personne n'est intervenu» Frieda Hodel, amie de la victime du féminicide de Binningen »

Frieda Hodel, elle-même mariée et mère de deux enfants, poursuit: «Elle ne nous a jamais dit ce qu'elle vivait, et nous n'avons pas posé de questions. Son mari la battait, encore et encore. Personne ne l'a remarqué. Personne n'est intervenu. Maintenant, elle n'est plus là.»

Un message pour les personnes victimes de violences conjugales

L'amie d'Ivana L. lance ensuite un appel aux personnes touchées par la violence domestique: «La violence ne s'arrête pas simplement, elle s'aggrave. Si vous pensez que c'était un dérapage, que la prochaine fois ce sera différent – s'il vous plaît, parlez à quelqu'un, cherchez de l'aide.» Les débordements de violence dans une relation ne sont pas un problème privé, mais nous concernent tous, écrit-t-elle. «Nous ne devons pas détourner le regard.»

Nadine Vinzens, qui a été élue Miss Suisse en 2002, est elle aussi profondément bouleversée. Elle déclare à Nau: «Je la connaissais bien et je l'ai brièvement rencontré une fois. Je suis totalement choquée et boulversée». Elle poursuit: «Jamais de ma vie, je n'aurais pensé qu'une telle chose puisse arriver.»

* Nom modifié