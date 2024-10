Des modèles d'assurance maladie alternatifs peuvent alléger votre facture

Avec la hausse des primes, changer de modèle d'assurance pourrait aider à faire des économies. Blick explique comment fonctionnent les modèles alternatifs et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients.

Les modèles alternatifs d'assurance maladie offrent différents avantages. Photo: Keystone 1/5

Robin Wegmüller

Ces derniers jours, Les Suisses découvrent, parfois de façon douloureuse, leurs nouvelles primes. En effet, dans la plupart des cas, la facture a encore grimpé. En moyenne, les assurés paient désormais 378,70 francs par mois.

Une sacrée somme! Mais vous avez encore la possibilité de changer d'assurance jusqu'à fin novembre. C'est là que le modèle joue un rôle important. La solution standard est proposée par toutes les caisses. Elle comprend le libre choix du médecin. Cela signifie que vous pouvez choisir le médecin traitant ou le spécialiste pour pratiquement chaque examen et que vous pouvez le consulter directement. Mais en contrepartie, la prime est plus élevée.

C'est pourquoi il pourrait être intéressant de changer de modèle l'année prochaine. Car avec les solutions alternatives, le choix du médecin est certes limité, mais les caisses accordent un rabais sur les primes. Mais quels sont les avantages et les inconvénients des différents modèles? Blick vous aide à y voir plus clair.

Le modèle du médecin de famille

Comment ça marche: le modèle du médecin de famille est le modèle d'assurance le plus répandu en Suisse. Comme son nom l'indique, en cas de problèmes médicaux, vous devez toujours consulter en premier lieu le médecin de famille que vous avez choisi.

Celui-ci se charge du premier diagnostic et peut, dans le meilleur des cas, déjà entreprendre les premières étapes du traitement. Si nécessaire, le médecin de famille vous adressera à des spécialistes ou à des professionnels de la santé.

Les avantages sont nombreux: Comme vous devez toujours aller chez le même médecin, il vous connaît personnellement. Le médecin de famille est au courant de votre dossier médical individuel. Un traitement direct et personnalisé est garanti.

Ce modèle est en outre répandu dans de nombreuses régions suisses. Sur les 37 caisses maladie suisses au total, 33 proposeront le modèle du médecin de famille l'année prochaine. Par rapport à la solution standard, vous bénéficiez, selon le portail en ligne Assurance Suisse, d'un rabais sur les primes de 15 à 20%.

Les inconvénients: Si vous n'avez pas de médecin de famille actuellement, il est extrêmement difficile d'en trouver un nouveau. Les médecins de famille sont rares en Suisse. De plus, il faut souvent attendre un peu plus longtemps pour obtenir un rendez-vous.

Mais le plus gros inconvénient est la suppression du libre choix du médecin. Même en cas de troubles pour lesquels il est évident qu'un spécialiste est nécessaire, vous devez d'abord vous précipiter chez le médecin de famille. Cela retarde tout le processus de guérison.

Le modèle HMO

Comment ça marche: le modèle HMO est la solution la moins utilisée. Dans ce modèle, vous désignez, lors du contrat d'assurance, un cabinet de groupe près de chez vous auquel vous vous adresserez en cas de problème. Dans un tel cabinet travaillent souvent, en plus des médecins généralistes, des spécialistes. Même en cas d'affections plus complexes, vous pouvez ainsi être traité directement dans le même cabinet.

Les avantages sont nombreux: Même dans un cabinet de groupe, vous avez «votre» médecin HMO. Le premier traitement est donc toujours effectué par la même personne. Ainsi, comme dans le modèle du médecin de famille, la personne responsable est familière avec votre dossier médical.

De plus, dans la plupart des cas, il est possible d'éviter des chevauchements et un surcroît de travail inutile. Le traitement peut en principe être effectué sous un même toit. Le modèle HMO est par ailleurs considéré comme la variante la plus avantageuse. Selon Assurance Suisse, vous pouvez économiser de 20 à 25%.

Les inconvénients: Selon la taille du cabinet, il se peut malgré tout que vous deviez aller chez un spécialiste externe. Vous perdez ainsi un avantage important du modèle HMO.

Le plus gros problème est toutefois la disponibilité. D'une part, seuls 15 des 37 assureurs proposent ce modèle. D'autre part, ces cabinets de groupe ne sont pas très répandus. Dans les régions rurales notamment, il peut être impossible de trouver un cabinet HMO à proximité.

Le modèle Telmed

Voici comment cela fonctionne: dans le modèle de télémédecine – en abrégé Telmed – votre premier examen a toujours lieu par téléphone. Avant chaque visite chez le médecin, à l'hôpital ou à la pharmacie, vous appelez votre centre de conseil médical. Dans le meilleur des cas, les spécialistes peuvent déjà vous aider au téléphone. Sinon, ils vous orienteront vers un médecin ou vous délivreront une ordonnance de médicaments. Le modèle Telmed permet d'éviter que les patients ne se rendent dans un cabinet médical pour des cas mineurs – c'est-à-dire sans nécessité médicale.

Les avantages sont nombreux: Grâce à l'appel téléphonique obligatoire, vous obtenez un diagnostic rapide même à deux heures du matin. En effet, les centres de consultation sont ouverts 24 heures sur 24. 29 caisses maladie proposent la variante Telmed – soit une proportion relativement importante.

Ce modèle convient surtout aux assurés qui doivent moins souvent consulter un médecin et qui n'ont généralement que des incidents médicaux mineurs. En évitant les visites inutiles chez le médecin, les caisses réduisent leurs dépenses. Cela permet de réaliser des économies par rapport au modèle standard. Vous bénéficiez d'une réduction de prime de 15 à 20%.

Les inconvénients: Comme le premier examen n'a lieu que par téléphone et donc à distance, il y a un risque d'erreur de diagnostic. C'est pourquoi ce modèle n'est pas optimal, surtout pour les personnes souffrant de problèmes de santé importants.

Comme l'appel au centre de conseil est obligatoire, le libre choix du médecin est limité. En fonction des troubles, le centre les oriente vers un établissement donné.